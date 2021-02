Opinión 11-02-2021

Sentir nuestro patrimonio natural Los bosques no pueden cambiar de lugar

Los Laureles es un enclave cordillerano ubicado en la comuna de Longaví, el cual no ha escapado del avatar del tiempo y el avasallador modelo económico, presentándose el 3 de diciembre del 2020 la noticia del remate de 113 áreas de bosque nativo correspondiente a los terrenos de la sede comunitaria Los Laureles, así como terrenos colindantes a ésta, orientando la tierra a predios agrícolas, “Bases Especiales Licitación Pública para la Venta de inmuebles Fiscales a la mejor Oferta Económica” que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales, situación preocupante ya que se trata de un bien de trascendente valor natural para la región y el territorio chileno, de este modo la comunidad se ha visto en la necesidad de encausar su defensa hacia la protección territorial.



Miradas de la naturaleza

La sensibilidad de conectarnos por medio de las imágenes pueden despertar nuestros sentidos ayudándonos a volver recordar un espacio, o determinado momento en particular. La visualidad, en especial el Arte, genera un puente al sentir, pero este acto de imaginar, que es parte de nosotros, nos permite evocar nuestros recuerdos, algún sonido o imagen posibilitándonos ahondar en nuestra memoria, entendiendo la naturaleza más allá de un paisaje en sus distintas dimensiones. En relación a este tema se presenta la participación de la comunidad de Los Laureles, ejemplo que nos invita a construir sentido, a darnos el tiempo para dialogar sobre las formas de mirar, buscar las conexiones que nos unen, que permitan compartir la importancia de ser parte de un lugar, ejemplificando el rol ante la naturaleza y cómo la protegemos, comprendiendo el valor de ser parte, en la acción de apoyar en favor de posibilitar su conservación para las futuras generaciones.



El valor de la construcción comunitaria

Sin duda, cuando el peligro se presenta, nace la incertidumbre, la posible pérdida llama a la reflexión sobre nuestro ecosistema y el valor de este en el tiempo. Proteger nuestros entornos y su biodiversidad es sin duda un valor social comunitario, donde sus habitantes y las acciones que estos realicen pueden marcar un cambio hacia un futuro sustentable. El factor de cambio es, (como muestra la comunidad de Los Laureles) una construcción comunitaria, que ha generado espacios de pertenencia e identidad local, siendo ejemplo de las nuevas generaciones. Poniendo sobre la mesa un caso relevante, que nos alerta, si es que respondemos como parte de un territorio, al acontecer que le afecta, desafío que se acrecienta mas aún en contexto de pandemia.

Los Laureles continúa su causa al no desplazamiento, ya contando con la noticia de que los terrenos pertenecientes a la sede vecinal no serán rematados; sumando estos últimos días la noticia de la Corte Suprema, la cual puso punto final a la tala del bosque nativo con el fin de terreno agrícola, no obstante el tema se encuentra en desarrollo, pues ya es sabido que cuando existen intereses económicos de una u otra forma, los elementos de valor se vuelven vulnerables, es decir, requiere de un resguardo constante, tarea que tenemos que construir todos en conjunto, relevando memorias y planeando acciones ante el territorio para su salvaguarda.



Cristian Yáñez Ilabaca

Magister en Arte Mención Patrimonio