SEÑOR DIRECTOR

Opinión 19-05-2019

A pesar de que como país poseemos una buena infraestructura de Telecomunicaciones, cuando pensamos en los miles de chilenos que no tienen acceso a Internet o no saben utilizar la conectividad con la que cuentan, nos percatamos de los desafíos reales que tenemos en materia de inclusión digital, los que son significativos y que ameritan un abordaje integral desde la sociedad en su conjunto.



Debemos comprender que el propósito no es el consumo de tecnología, sino enfocarnos en que las personas desarrollen una cultura digital, entiendan sus beneficios y piensen como ciudadanos 4.0. El trabajo para reducir la brecha digital y la búsqueda de todas oportunidades que brinda la economía digital, deberían partir desde un cambio cultural, en donde todos los actores avancen con una mentalidad del S XXI y no sólo piensen en la tecnología como un fin.



En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, trabajemos para influir positivamente y transversalmente en una sociedad digital que se debe construir desarrollando espacios que promuevan talentos locales para desafíos globales.



Pelayo Covarrubias, Presidente Fundación País Digital