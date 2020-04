Crónica 04-04-2020

Sepa cómo enfrentar el teletrabajo: Permanecer en casa durante horarios no habituales genera mayor apetito



Las rutinas han debido adaptarse a la crisis que se enfrenta a nivel mundial, la recomendación hoy es quedarse en casa, para evitar que el contagio del Covid-19 afecte a más personas.

Según explicó la académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule (UCM), Leyla Juri Chamal, uno de los principales problemas que enfrentan las personas que realizan teletrabajo, es que, al permanecer en casa durante horarios o periodos de tiempo no habituales, sienten que están más desocupados o aburridos y piensan recurrentemente en comer, lo que genera más ansiedad y se convierte en un círculo vicioso.

La docente UCM, quien además es experta en dietoterapia, mencionó que uno de los errores más comunes que se comente al enfrentar periodos de estrés y ansiedad es comer muchas veces al día, más de lo que se está acostumbrado en un periodo de trabajo habitual. Lo peor, es que se ingieren productos procesados, con un alto contenido de grasa y azúcar, ya que suele creerse que estos alimentos entregan calma.

A esto se suma, que cuando se viven situaciones que generan estrés y ansiedad, el organismo comienza a necesitar glucosa de manera excesiva, por lo que muchas veces la sensación de hambre se ve incrementada. Para la experta en dietoterapia Leyla Juri, resulta esencial contar con una serie de colaciones saludables, que permitan mantener la saciedad y evitar aumentar de peso.

Colaciones para el teletrabajo

La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCM, mencionó que lo principal es que cuando se esté trabajando desde la casa y surja la necesidad de comer, se cuente con frutas, para preferirlas como primera opción porque aportarán al organismo vitaminas y minerales.

Como segunda alternativa propuso los productos lácteos, como yogurth, así como también postres de leche semidescremados o descremados. A esto se suman los frutos secos, “Podrían consumir unas 20 almendras, 15 maní o 5 nueces, que son una fuente importante de fibra y ácidos grasos esenciales para mantener nuestra buena nutrición durante este periodo. Otra elección muy efectiva es el huevo duro, una unidad aporta gran cantidad de nutrientes esenciales y otorgan saciedad prolongada, por lo que estamos contribuyendo a no sentir hambre en mucho rato, para los niños es una excelente opción”, explicó la experta de la UCM.

La académica también dio como opción los cereales muesli, granola o cereales de desayuno integrales. “Algunos de estos alimentos son ricos en hidratos de carbono, forman parte de las materias primas que necesita el organismo para la obtención de energía. Hay que destacar que se deben preferir las opciones sin azúcar añadida y siempre consumir la porción recomendada que son 4 cucharadas o ¼ taza. Es una opción más saludable que utilizar comidas ricas en azúcares como helados o chocolate”, puntualizó.

¿CÓMO EVITAR SUBIR DE PESO?

El mayor desafío será mantener una vida saludable y no aumentar de peso. Para ello, la docente UCM recomendó evitar el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa como productos de pastelería, helados, mantequilla, crema de leche, quesos maduros, así como también estimulantes como el té, café, y alcohol.

“Algunos alimentos o bebidas que acompañan la comida pueden llevar sustancias que estimulan el sistema nervioso y sobre-activan al organismo, lo que puede provocar ansiedad, nerviosismo e insomnio, por ejemplo. Al mismo tiempo reducen la disponibilidad de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo”, puntualizó la académica UCM.

Y agregó que “Otros consejos que ayudan a disminuir la ansiedad son distraerse mediante actividades que se puedan realizar en casa, como leer, hacer ejercicio, tratar de mantener la rutina lo más habitual posible”.