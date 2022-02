Nacional 15-02-2022

Sequía: El Melón se convierte en la segunda localidad de Chile en racionar el agua potable

La Municipalidad de Nogales dispuso el racionamiento diario de agua para la localidad de El Melón, en la Región de Valparaíso, cuya medida de emergencia fue tomada debido al bajo nivel de los pozos que alimentan el sistema de producción y distribución alimentaria.

La suspensión del abastecimiento de agua se aplicará todos los días de la semana, entre las 14:00 y las 18:00 horas, de manera indefinida, esto debido a la falta de lluvias y la sequía que afecta a la zona central de nuestro país, según consignó El Mercurio.

La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, indicó al matutino que el objetivo es que los pozos recuperen parte de su disponibilidad de agua, de tal modo de "no afectar de mayor manera a la comunidad", que corresponde a unas 12 mil personas.

"Estos dos meses de enero y febrero siempre se ha sido complicado por la baja de la napa. Así que esperamos que cuando las napas estén rellenas -como le dice uno- los aguifres se llenen de agua nosotros tendremos la equidad de poder darle más hora de hidratación. Si no es así, se mantiene el horario de las 14:00 hasta las 18:00 el suministro cortado en El Melón", recalcó la alcaldesa Osorio.

En total, son tres pozos donde se obtiene agua que se procesa para que sea potable: el principal entregaba 40 litros por segundo, el cual se alimentaba del estero El Garretón que actualmente está seco; el segundo, el pozo Cemento Melón bajó 17 litros por segundo a seis, mientras que el tercero disminuyó de 7,5 litros por segundo a 4,51.

Aun así, la jefa comunal recalcó que "esta drástica medida no sirve de nada si la gente sigue lavando sus vehículos con la manguera, sin control, o desperdiciando el agua en piscinas, por muy pequeñas que estas sean", y aseguró que si los vecinos de El Melón ayudan a cuidar el agua, este racionamiento podría regir por un período más corto.

La vocera de Ukamau Karen White indicó que "hay que ser arbitrarias y justas para darse cuenta de que no solucionaremos el problema con un racionamiento de agua por unas horas. El problema principal es que la industria no puede sacar más agua por este territorio porque ya se encuentra seco".

"Hoy en día nuestros pozos del agua potable municipal tienen muy baja capacidad en comparación a los que tienen, por ejemplo, las mineras Anglo American. No pueden comparar un pozo que tiene 20 metros de profundidad con uno que tiene más de 100 metros y que chupa el agua. El agua está mal repartida", zanjó.