Editorial 01-02-2022

Ser capaces de practicar el autocuidado





Mientras varios países europeos o desarrollados comienzan a flexibilizar las medidas para contener la pandemia y observan como las cifras empiezan a retroceder, en Chile nos estamos acostumbrando a vivir alzas en los números y cada cierto tiempo a darnos cuenta que los resultados nos sacuden y obligan a volver a la carga con sendos llamados a cuidarnos.

La pregunta que surge una vez más es si realmente estamos preparados para enfrentar una real apertura y relajación en la normativa sanitaria que a instantes aparece generosa para quienes están cansados de vivir entre restricciones y más restricciones.

Lo cierto es que al parecer todavía no hemos avanzado lo suficiente para tomar conciencia de que esta pandemia vino para quedarse entre nosotros, pero no como estamos acostumbrados a verla en los medios de comunicación, sino que más bien con una figura que requiere una mirada entre líneas y una apertura de mente que nos lleve a poder asumirla en plenitud, si queremos tener la tranquilidad de poder desplazarnos y compartir con nuestros amigos y seres queridos in correr mayores riesgos.

Y aunque suene majadero escribirlo y leerlo, se quiere del compromiso de tod@s para poder avanzar en esta materia.

De lo contrario viviremos en un permanente avanzar y retroceder sin poder realizar plenamente nuestros proyectos y con el temor inminente de contagiarnos, con todo lo que ello acarrea no sólo para nosotros, sino también para nuestro entorno más cercano, quienes muchas veces resultan tanto o más perjudicados que nosotros mismos.