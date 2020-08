Agricultura 14-08-2020

Ser de la tercera edad no es un impedimento para emprender en el agro



Tres amigos decidieron unirse para desarrollar un innovador bioestimulante orgánico de algas marinas.



Emprender no tiene límite de edad, cada día son más las personas sobre 60 años que deciden iniciar un negocio propio empujados por la necesidad de sentirse activos, buscar nuevas fuentes de ingresos, y poner en práctica sus años de experiencia y conocimientos.



Según datos del estudio Global Entrepreneurship Monitor 2018 (GEM), la proporción de personas mayores que deciden armar su propio negocio aumentó de 10% a 12,7% en la última década. El mismo reporte indica que los mayores de 60 años que trabajan han aumentado de 24% a 31%.



El mundo agrícola no está ajeno a esta realidad. Compañerismo, confianza y profesionalismo marca la relación de tres amigos, adultos mayores, que decidieron crear Powerful Root (PFR), un bioestimulante 100% orgánico obtenido de algas marinas.



Víctor Pizarro (71 años) junto a Aníbal Méndez (60 años) se conocieron en 2014 en Mejillones, donde comenzaron a realizar una serie de ensayos con el fin de determinar el poder que tienen las algas en el desarrollo y crecimiento de las plantas. Tras un largo proceso de investigación, lograron mejorar la formulación, y comenzaron a ver positivos resultados en los huertos de sus casas, donde realizaron sus primeras pruebas.



El año 2016 logran la primera certificación orgánica otorgada por la Universidad de Antofagasta, y el año 2018 se adjudican el fondo del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE) de Corfo, financiamiento que les permitió formalizar el negocio, mejorar la imagen y validar el producto. Un año más tarde, se suma un nuevo integrante al equipo, llega el asesor técnico, Víctor Narváez (75 años), experto en fertilización.



A comienzos de este año Powerful Root obtiene la certificación orgánica entregada por Ecocert, importante validación que garantiza que el producto cumple con buenas prácticas medioambientales, y estándares orgánicos para su comercialización en Chile y el extranjero.



A la fecha la empresa está presente con Powerful Root en seis casas comerciales ubicadas entre la VII y VIII región, y está con planes de expansión a otras regiones del país. “No ha sido un trabajo fácil, nos ha significado años de investigación y mejoras permanentes para tener un producto 100% natural e inocuo”, comenta Aníbal Méndez, Gerente General. El profesional recalca que ha sido clave en este proceso de emprender la motivación, el entusiasmo y energía de cada uno de los integrantes.





INNOVACIÓN PARA PLANTAS Y CULTIVOS



Formulado con extractos de algas marinas, Powerful Root es un bioestimulante natural, inocuo, de PH neutro y apto para todo tipo de plantaciones y cultivos, tales como hortalizas, frutales, cereales, flores y plantas ornamentales.



Amigable con el medioambiente y no tóxico, aporta una amplia gama de sustancias bioactivas, tales como materia orgánica, minerales, vitaminas y humectantes, que favorecen la retención de humedad, la recuperación, nutrición y fertilidad del suelo, estimulando una mayor masa y longitud radicular, y mejorando la capacidad de ésta para absorber agua y nutrientes.