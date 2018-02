Crónica 18-02-2018

Ser inmigrante en Linares

No es necesario conocer cifras para darse cuenta de la transformación social que ha experimentado nuestra ciudad. En tan sólo algunos años se han multiplicado los extranjeros. Pero, ¿quiénes son estos nuevos vecinos a los cuales muchas veces miramos con distancia y un poco de cautela?. ¿Cómo nos ven ellos?. Diario El Heraldo quiso salir a conocerlos.

Por Claudia Araya

En un pequeño lugar conocido como Linares, corría la leyenda de que un sacerdote llamado “Cura Somoza” maldijo por 400 años la suerte de la ciudad. Estábamos destinados al estancamiento, y por años así lo creímos-algunos-. Por aquí no volaba una mosca. Con una tradición campesina, de gente aferrada a sus costumbres y sus porotos con riendas, parecía increíble poder tener acceso algún día a aquellas cosas que sólo la televisión podría presentarnos. Pero esta historia cambió.

Ahora los linarenses son fanáticos del sushi, vitrinean en tiendas chinas, y por las calles escuchan el creol. Pero hablar del “inmigrante” suena a algo lejano y desconocido. No siempre se dan los encuentros y la ciudad termina constituyéndose en muchos casos, como un “ghetto”. Aquí algunas historias de nuestros nuevos vecinos.

Gelsomina Pagani, es italiana y arquitecto de profesión. Llegó a Chile en Diciembre 2010, vino como voluntaria por trabajo social. “Decidí quedarme los años que hubiesen sido necesarios para que la constructora de que estuve a cargo, hubiese podido caminar sola”, cuenta. Pero a “Gelso” la vida le tenía preparada una sorpresa, aquí conocería a quien es hoy su compañero y padre de su pequeño hijo. ”Nunca imaginé encontrar el amor aquí, lejos de mi tierra, de mi familia, amigos y seres queridos”, reconoce, y asegura que Chile no la dejado de sorprender.



La arquitecta, hoy se dedica a la maternidad y a ser una buena apicultora, y cuenta que al principio le costó un poco, sobre todo a nivel laboral. “Acostumbrada a trabajar en equipo, me encontré con algo de "desconfianza"...y cada uno preocupado de defender/proteger lo suyo. Fue tanto que en un momento pensé de irme”, relata, quien reconoce que sí ha recibido una buena acogida y mucho cariño de las familias y personas conocidas fuera del ámbito laboral.

“Uno echa de menos sus familiares, amigos, sabores, costumbres, el periodo de adaptación depende de uno mismo”, cuenta y continúa “Lo que más valoro es el cariño cálido que las personas me han entregado. Cuando le explicaba a mis padres que aquí había encontrado varías "familias", no podían entenderlo. Lo comprendieron solo cuando pudieron viajar y lo vieron con sus ojos”.

Y reconoce que lo que menos valora “es la superioridad con la que he sido tratada y que he visto tratar a otros por personas con cargos de poder (juzgado de policía, extranjería…)”. También asegura que le ha costado instaurar sinceras relaciones de amistad con las mujeres chilenas… “Hoy puedo decir que tengo algunas amigas en las que puedo confiar”.



Agnes Barth, es Alemana, vino por primera vez a Linares en 2004, luego en 2011 se radicó definitivamente. Estudió Teología y Servicio Social, pero nunca trabajó en Alemania, su primer trabajo lo hizo en Chile, dejó de ejercer su profesión un poco después de que naciera su hija. Ahora fabrica portabebés y accesorios de porteo.



Prácticamente todos los días se siente distinta, casi la mayoría de las veces es positivo. Las personas la reconocen y son cariñosas con ella. “no sé muy bien por qué”. Se le ha hecho fácil adaptarse, antes de llegar aquí, había estado varias veces y ya tenía amigos que finalmente se han convertido en su familia, y la han apoyado siempre, “no siento que ha sido dura mi adaptación, en nuestro caso somos una familia mezclada, mi compañero es chileno y tiene su red de amigos, por lo que ha sido más fácil”.

“Me gusta linares, yo la elegí porque sus personas, me gustan que sea una ciudad chica, en donde nos podamos conocer, estar cerca del campo, de la naturaleza, me gusta porque puedo recorrer el centro a pie”. A la hora de hablar sobre las dificultades comenta: “Encuentro que en ámbito laboral es muy difícil adquirir un trabajo bien pagado y atractivo para una persona que tiene una buena formación profesional”. Siente que a veces las personas son un poco cerradas a la hora de ver nuevas formas de trabajar, nuevas posibilidades, por eso optó por la independencia, pero hacerlo también es difícil- cuenta- porque es una comuna con pocos recursos.

Agradece que hoy por hoy la ciudad tenga una mejor oferta cultural.



Para Jad El Mahmoudi, músico marroquí proveniente de Errachidia (una ciudad desértica ubicada a unos pocos km. Del Sahara ) habituarse a Linares se le hizo difícil. Venía de vivir en Paris, ahí donde la bohemia y el arte son parte del panorama obligado. Linares le pareció aburrido y un poco cerrado. No entendía el idioma, él hablaba francés y árabe. Sus primeras palabras (no aptas para reproducir) fueron donadas generosamente por los nuevos amigos que conoció en su primer “carrete”. Fue todo poco a poco al comienzo, cansador, después encontró trabajo y todo cambió. Confiesa que lo que más le gusta es la forma en la que comparten los linarenses, ama los asados y ya entiende “las tallas”. “Son gente cariñosa, no todos, pero general han sido gentiles conmigo”. En Francia el prejuicio contra los “árabes” es mucho más fuerte y la discriminación se hace notar. Aquí en Linares pudo ser “libre” de esa carga, aunque sabe que el prejucio está ahí, sólo que es más lejano.

Jad confiesa que no le gusta la gente no tenga compromiso con su palabra, “te dice juntémonos a una hora y llegan 30 minutos más tarde, como si nada”, comenta en su español extraño. Y asegura que le encantaría que Linares “tuviera más ciclovías y que se respetara más al ciclista”. A veces siente que los linarenses son cerrados. Los porotos en Marruecos se hacen con salsa de tomate y sin tallarines ni nada extra, sólo aliños en dosis industriales, “aquí para muchos eso es un sacrilegio a la comida local”, comenta.

William es un técnico eléctrico francés de 39 años, está felizmente casado con una linarense. Lleva 8 años en Chile y 5 en Linares. Trabaja como comerciante con su esposa y presta servicio de cabina fotográfica.



“Cuando pisé por primera vez la tierra Linarense con la intención de quedarme no hablaba español, o muy poco y por eso, a pesar de mi experiencia no había trabajo en mi rubro para mí. Gracias a la red de apoyo de mi esposa conocí una emprendedora extranjera ya establecida desde varios años. Me ofreció un trabajo cuya tarea era verificar la calidad del trigo que campesinos traían al molino. Así empecé a aprender no castellano sino chileno con un toque huaso. Fue algo difícil sí” recuerda...



Después de dos meses, la vida les dio una oportunidad de trabajo en la cuarta región donde vivieron durante un poco más de dos años. En 2013 volvió con su familia y ahora ya se manejaba bien en español. Sin embargo los trámites para validar su título eran tan pesados que decidió abandonar la idea. Pero no se quedó con los brazos cruzados. Mientras establecían los últimos detalles para abrir su negocio, pasó meses preparando y repartiendo una especialidad francesa, “El quiche” (una tartaleta salada rellena- con lo que guste- cuajada con crema y queso). Eso, según cuenta, le permitió conocer más Linares y los linarenses.



“Rápidamente aprendí a querer la ciudad, con sus cualidades y sus defectos”, dice Will de sonrisa fácil y aspecto gentil. “Lo que más valoro es su tranquilidad, me siento en seguridad, la gente en general es agradable y es ideal para criar nuestros tres hijos de 4, 6 y 11 años” confiesa el francés.



Eso sí, lo que menos aprecia es su falta de identidad y su estancamiento, “Ya se intentó hacer de la ciudad la capital del mote con huesillo y con todo respeto con las personas organizadoras, encontré el intento burdo y poco inspirador, no es esa la identidad que necesita Linares. Tiene que ser más novadora, atrevida. Escuché también hablar de un proyecto de polo deportivo, lo que me parece ser más visionario...Creo que los Linarenses necesitan algo así, algo más grande que ser los reyes del mote con huesillo, sino actores del deporte de elite”, opina.



A Will le gustaría que el deporte y la cultura fueran lo que promoviera la imagen de la ciudad.

Antes de despedirnos quise surgió la duda ¿Es real el apellido Sanchez? Y sí, el abuelo de su abuelo junto a sus esposa, eran inmigrantes españoles que probaron su suerte en Argelia cuando era una colonia francesa. “Eran pescadores y dockers bien pobres pero con sueños” cuenta William Sanchez. Sin tilde.



Cristine, también es francesa, vive hace 4 años y medio en Linares, lo pasa de manera tranquila. Confiesa que ama la tranquilidad, pero no le gusta en general la cultura “no hay mucha difusión ni muchas exposiciones”, comenta, aunque entiende que es normal que pase eso, ya que la ciudad es pequeña, además porque ella vive en los alrededores, en el campo. Y manifiesta “debiesen haber más encuentros culturales ahora que hay tantas culturas diferentes, tal vez una feria con comidas y parte de sus culturas”, la idea para Cristine es que podamos compartir y conocernos.



Maxime Pierre Louis, tiene 37 años, legó desde Haití hace 3 meses, habla español, inglés, francés y creol. Trabaja en la Municipalidad. Le encanta haber llegado hasta aquí, y ha podido compartir con la gente. Aprendió el español en Haití en la escuela, pero aquí ha sido finalmente en donde lo ha podido practicar. No se le ha hecho ni fácil ni difícil, dice, él vino a buscar otra vida y le ha ido bien. Y confiesa que le gustaría poder estudiar agronomía, él ya es profesional de la electrónica, pero le inquieta poder seguir avanzando. Está agradecido, y no encuentra algo que por el momento le desagrade de la ciudad. “No veo dificultades” y espera que todos su compatriotas puedan tener la suerte que él tuvo, y encuentren trabajo.