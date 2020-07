Opinión 24-07-2020

Ser niños y ser filósofos



Aún recuerdo los años de mi infancia y las búsquedas de mi niñez. Cuando descubría progresivamente el mundo que se extendía ancho y amplio delante de mis ojos, los árboles eran más altos y más grandes las casas y sus patios. Yo me admiraba y sorprendía con las estrellas e inocentemente intentaba descubrir de qué estaban echas mirándolas con la lupa; con ese mismo bendito elemento aumentativo observaba las bolitas (polcas) y su interior de colores fluidos. Con aquel mismo llamamiento natural e instintivo juntaba periódicos, hojas fotocopiadas, revistas y suplementos para organizar mi primera modesta biblioteca. Todo en aquellos años me sorprendía y grandes preguntas me fueron respondidas prontamente con gran contundencia y exactitud.

Creo que mis vivencias no dictan mucho de las suyas propias. La niñez de todos los seres humanos está condimentada por la manifestación espontánea de la pregunta, el querer saber qué es ese sonido, por qué el cielo es de aquel color, quién es esa persona extraña, cómo se llama ese animal y tantas otras interrogantes satisfechas de sinceridad y pureza. Pero a medida que nuestro descubrimiento del mundo progresa y llegamos a conocer la respuesta primera a nuestras preguntas, llegamos a dominar algunos elementos del entorno, logramos aplicar ciertas técnicas y reproducir conductas que nos facilitan la sobrevivencia material…ya dejamos de interrogar. La vida de adultos y sus correspondientes exigencias profesionales y sociales nos consumen hasta dejarnos en los huesos del intelecto y la razón. De esta forma ya hemos dejado de admirarnos y sorprendernos. La realidad pareciera no ofrecernos nada digno más allá del día a día.

Malas circunstancias para el que desea hacer filosofía. Porque el filosofar requiere de la admiración y del asombro. Filosofar requiere reconciliarnos con el niño que trasladamos adormilado dentro de nuestros oscuros pechos. No es necesario esperar la crisis para formularnos nuevamente preguntas fundamentales sobre la realidad y la existencia. Pero accidentalmente, cuando fallece un ser amado, cuando una tragedia nos acaece y estamos sometidos a la intensidad rigurosa del dolor…es allí cuando nos cuestionamos todo: la brevedad de la vida, la muerte, el sentido y propósito de todo cuanto nos rodea.



No esperemos que sea el dolor nuestro único maestro. El filosofar nos permite abstraernos de la realidad cotidiana y ordinaria, nos permite entregarnos a momentos de soledad selectiva, nos permite elevarnos sobre el hombre que somos diariamente y por sobre todos nuestros actos, conductas y comportamientos normados, normalizados, predecibles y rutinarios. Nos desvestimos del hombre profesional, nos desvestimos del ciudadano, nos desprendimos del rol que cumplimos cada día al servicio de la sociedad, para quedar finalmente desnudos ante la tierra y el universo. Es en ese estado único en que el filósofo vuelve a admirarse de la naturaleza y a sorprenderse del bien y el mal, del conocimiento, de la belleza, de la virtud, de la justicia, del poder, de la vida y la muerte, de la libertad y el ser porque sencillamente no los conoce del todo, no ha gustado con su paladar la esencia, no sabe aún la verdad ni las causas últimas tras todos ellos.

La docta ignorancia le permite saberse así mismo aún lejos de la verdad, comprenderse carente de la verdad. Pero el amor por la sabiduría lo impele, lo incita a satisfacer el deseo de poseerla y lo encamina a una búsqueda constante, lo orienta a un camino oscuro, estrecho, sinuoso, de altos y bajos, pero en el cual es iluminado por la razón. La razón es una lámpara para sus pies y una luz para su vereda. ¿Adónde ha de llegar finalmente el filósofo? ¿cuál es el destino que hay tras el acto del filosofar? Mayéutica, el arte de dar a luz una certeza absoluta, encontrarse cara a cara con la verdad y la causa última de nuestros dolores de parto. Seremos tan benditos y felices como una madre que ve por vez primera el rostro de su hijo.

“Sin embargo, Jesús dijo: dejen a los niñitos en paz, y cesen de impedir que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son así”

(Mateo 19:14)



Boris Albert

Psicopedagogo y Filósofo