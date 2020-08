Opinión 05-08-2020

Ser racista





Cada cierto tiempo vemos escenas de racismo en el mundo, principalmente en Estados Unidos. Estamos hablando de la principal potencia económica, pero con la peor política en humanidad, diálogo y entendimiento. Ha salido una miniserie en Netflix titulada “NACIÓN DE INMIGRANTES”, un claro sarcasmo a un país que fue construido por personas venidas de las más diversas culturas y que hoy con la administración de un multimillonario, creyente y del partido republicano, está deportando a personas trabajadoras, sin antecedentes, bajo el pretexto de ilegalidad en su entrada al país.

El primer capítulo de la serie: “Instalar el miedo”, es cuando se declara la nueva ley migratoria y bajo decreto se ejecutan procesos de deportación. Los policías van a las casas, trabajos, escuelas, a detener a los “ilegales”, son arrancados de sus familias y de sus hijos, son escenas bastante crudas, pero que desnudan una realidad, que es cuando una ley está por sobre el criterio y la dignidad humana. Los mismos policías, en su mayoría inmigrantes “legales” deben realizar esta “pega sucia”, ellos reconocen que es un trabajo que alguien debe hacerlo…pero ¿a que costo para sus conciencias?

El segundo capítulo: “Vigilancia Continuada”, se denuncia el caso de como inmigrantes detenidos son aislados en cárceles, a la espera de ser deportados. Aquí no hay presunción de inocencia, los 8 millones de indocumentados que existen en Estados Unidos están siendo vigilados. Esta política del miedo afecta a las relaciones sociales de estas personas, que no se atreven a salir de sus casas por miedo a ser detenidos. Viven en un estado de presidio auto-inducido, un encierro forzado para que sus hijos puedan tener oportunidades de una mejor calidad de vida, que sus países de origen no les brindaron.

El tercer capítulo: “El poder del voto”, entabla una discusión entre un exveterano de guerra estadounidense que se enfrenta a la deportación. Es decir, la ley y decreto por sobre el criterio y la humanidad.

El cuarto capítulo: “La nueva normalidad”, explota el miedo de los inmigrantes y de esta forma hacer pensar al resto de la gente que es lo correcto y que no. Para el gobierno, el deportar a ilegales es solo aplicar una ley, así de simple, pero no toda la sociedad está de acuerdo y les hará ver que tan errados están.

Faltan dos capítulos, pero ya no he tenido la fuerza de verlos, me produce malestar, impotencia, vergüenza ajena observar cómo se DISCRIMINA, como se DENIGRA a otro ser humano. Si es capaz de ver toda la serie y permanecer indiferente quiere decir que usted es un SER RACISTA.







Dr. Pablo Castillo Armijo

Profesor Auxiliar Departamento de Fundamentos de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Católica del Maule