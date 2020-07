Social 10-07-2020

SERCOTEC da a conocer los requisitos de postulación al reactívate turismo



Con el fin de apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas que se han visto afectadas negativamente por los efectos de la pandemia Covid-19 que vive nuestro país, se creó este programa especial con el fin de reactivar la economía de este importante rubro.



El Seremi de Gobierno, Jorge Guzman, el Seremi de Economía Fomento y Turismo, Matias Pinochet junto al Director Regional de Sercotec Gerardo Castillo, y la Directora Regional de Sernatur Cecilia Arancibia, dieron a conocer una importante ayuda a las pymes del sector turismo. Se trata del programa Reactívate Turismo, que busca apoyar la reactivación de sus negocios, mejorar su potencial productivo y/o reemprender. Es importante destacar, que este fondo concursable tiene cupos limitados.



El Director Regional Sercotec, Gerardo Castillo indicó que es muy importante que las empresas que postulen, lean atentamente las bases en www.sercotec.cl y se informen de los requisitos que deben cumplir.



“Es la primera vez en la historia que Sercotec lanza en alianza junto a Sernatur un programa que está solamente focalizado a las pymes del turismo de chile y de la región del Maule.



El turismo es un sector especialmente muy sensible por que generalmente viene a depender de que toda la cadena productiva del país y de nuestra región esté funcionando, por tanto, hoy en día como tenemos una crisis económica y sanitaria probablemente es uno de los sectores más golpeados en la economía del país y de la región. Estamos frente a un programa que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas que estén ligadas al turismo de la región del Maule”.



Para el Seremi de Economía de la Región esta ayuda es clave en momentos difíciles “desde el primer momento de esta pandemia nos hemos preocupado de manera incansable de las



pymes de nuestro país y en especialmente en nuestro caso de las pymes de la región del Maule en este caso, este Reactívate Turismo de Sercotec va a ir en beneficio de casi 350 pymes de la región del Maule dependiendo del monto de su subsidio al que postulen”.



El Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, valoró esta iniciativa indicando "no hay mejor política pública que poder generar empleos y poder generar desarrollo. Sabemos que detrás de las Pymes hay familias que hoy día lo están pasando mal y es por eso que este programa que desarrolla Sercotec en conjunto con Sernatur y con el apoyo y coordinación del Ministerio de Economía y el seremi de Economía en la Región del Maule, justamente está en la línea de la reactivación. En la línea de poder atender a aquellos sectores productivos que la están pasando mal y por tanto, lo que buscamos hacer es reactivar a estos emprendedores para que puedan seguir operando hoy y poder levantarse mañana cuando pasen las restricciones y este periodo que hemos denominado hibernación económica".



La Directora Regional de Sernatur, Cecilia Arancibia, señaló su agradecimiento a Sercotec por generar esta instancia “efectivamente esperábamos con tanta ansia este lanzamiento ya que el rubro del turismo como han señalado es el rubro más golpeado a nivel nacional y regional, pero no los hemos dejado solos, todo lo contrario trabajamos en conjunto y en equipo con Sercotec hace mucho tiempo, para que saliera este Reactívate Turismo que viene precisamente a esto, a reactivar el turismo y poner puesta en valor lógicamente lo que está sufriendo nuestro rubro”.



En esa misma línea la Directora señaló los rubros que podrán postular a este programa donde se encuentran: Agencia de viajes, alojamiento turístico, arriendo de vehículos, restaurantes y similares, servicios culturales, servicios de esparcimientos, servicios de producción artesanal, servicios deportivos, tour operador, transporte de pasajeros por; ferrocarril, vía aérea, vía marítima, vía terrestre, además de turismo aventura y servicios de souvenir.