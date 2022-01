Agricultura 07-01-2022

Seremi de Agricultura entregó 30 estanques en Parral por emergencia agrícola

Con la entrega de 30 estanques acumuladores de 5.300 litros a agricultores no usuarios de INDAP, comenzó el segundo recorrido por las comunas para ayudar a los productores afectados por la emergencia agrícola por sequía. La acción forma parte del plan de trabajo que ha desplegado en terreno el ministerio de Agricultura a través de INDAP, la CNR y la Seremi de Agricultura, desde el último trimestre de 2021 por un total de $4.083 millones en incentivos, concursos de riego y entrega de insumos y equipos.

El acto fue encabezado por la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, y el Seremi de Agricultura, Luis Verdejo. La autoridad regional agrícola recordó que entre noviembre y diciembre se repartieron en toda la región 44.000 sacos de cubos de alfalfa para la alimentación de ganado y que ahora se entregarán estanques, motobombas, mangueras, alimentación apícola y fertilizantes.

“Hoy día estamos comenzando esta segunda etapa con la entrega de estos estanques acumuladores para estos agricultores que no son usuarios de INDAP y que están recibiendo esta ayuda para paliar un poco los efectos de la sequía. Son contenedores plásticos que se utilizan principalmente para pequeñas superficies de riego por goteo y se han ido muy contentos con este apoyo”, explicó Luis Verdejo.

Por su parte, la alcaldesa de Parral señaló que esta es “una tremenda posibilidad que tienen las personas que han sido beneficiadas con estos estanques para sus pequeños emprendimientos en el campo”.

Agregó que la medida apunta a un problema específico que es la dificultad para acumular agua en el verano, a pequeña escala. “Agradecer al seremi Luis Verdejo a todo el equipo de gobierno que han tenido la visión de poder anticiparse ante las situaciones de crisis de la poca acumulación de agua. Porque aquí en el invierno llovió pero el problema serio es dónde acumular. Esto entonces permite que personas que tienen pequeños huertos de frambuesas, de hortalizas para el sustento familiar, puedan salir adelante y no siga migrando la gente del sector rural al sector urbano, que eso para nosotros es un drama”, dijo Paula Retamal.

La señora Rosa Monares del sector Remulcao, dijo que el estanque será de gran ayuda: “Es buenísima, estupenda, yo creo que es un beneficio que a veces uno no tiene cómo comprarlo, esto nos conviene totalmente porque así tenemos para juntar agua como estamos sembrando aunque mi terreno no es muy grande pero sí me ha dado, coseché, se vendió y eso es una entrada más, entonces esto es una gran, gran ayuda”.

Durante la jornada también se entregaron 274 sacos de fertilizantes a 54 beneficiarios de Yerbas Buenas, y en esta primera semana de enero se coordinaron además entregas con los municipios de Rauco y San Javier. Los agricultores No INDAP que se inscribieron en el catastro de demandas por sequía deben estar atentos al llamado de sus municipalidades en los próximos días.