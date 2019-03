Crónica 30-03-2019

Seremi de Bienes Nacionales: “En esta región no queremos más loteos irregulares”

El Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, dijo en Linares que se está realizando una fuerte campaña a nivel regional con el propósito de ir terminando con los loteos irregulares que generan una serie de conflictos respecto a la propiedad.

“Cuando existen loteos irregulares los vecinos están enfrentados a una pésima calidad de vida, ya que muchas veces no tienen acceso a pavimentación, energía eléctrica ni agua potable. Además no tienen servicio de retiro de basura. Las Municipalidades no pueden intervenir y se genera una situación muy negativa”.

“No obstante, tenemos que hacernos cargo de las personas que ya compraron, que ya cayeron en esta trampa, y la solución es trabajar de la mano con el Serviu, Municipalidad y Bienes Nacionales para ir saneando sus títulos. En Linares tenemos un caso emblemático con la población Nueva Jerusalén donde hay a los menos 150 familias en esa situación”, afirmó.

Gómez señaló que en la zona maulina están catastrados 50 loteos irregulares “que de alguna forma tenemos que intervenir. A modo de ejemplo puedo mencionar la población José Miguel Carrera de Parral que tiene 60 sitios en esa situación. Ya nos reunimos con los vecinos para ayudarlos a llenar los formularios para que pueden acceder al saneamiento. Tenemos los recursos, para lo cual acabamos de firmar un convenio con el gobierno regional para que nos financien 3.500 casos de saneamiento, sin costo para los interesados, que deben ser personas que tengan hasta un 60% de vulnerabilidad en su ficha del Registro Social de Hogares”.



FOTO: Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez.