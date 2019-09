Crónica 03-09-2019

Seremi de Bienes Nacionales realizará importante mesa de trabajo para ver destinación del terreno de la ex cárcel de San Javier

La idea de esta mesa de trabajo es convocar a todas las entidades involucradas e interesadas en la propiedad, además de conversar y llegar a algún acuerdo, de cuál es la mejor opción para este lugar.

El principal objetivo es definir los temas a trabajar y, para ello, participará el Seremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez, la Gobernadora de Linares María Claudia Jorquera, Consejeros Regionales, Concejales y el Alcalde de la Comuna de San Javier. Con esto se espera la decidir cuál es la mejor opción para la propiedad, pensando en el desarrollo de la comuna.

El inmueble tiene una dimensión importante, son 4 mil metros cuadrados que se encuentra ubicado en un sector muy céntrico de la ciudad, por tanto, se debe buscar la mejor alternativa de uso del inmueble, por lo que esta debe ser eficiente, que tenga un gran significado y que se incluya al progreso de la comuna.

Para el Seremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez, el destino de esta propiedad es muy importante, ya que “para nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales es muy significativo que la determinación del destino que se le dará a los terrenos, especialmente a la ex cárcel de San Javier y Curepto sea con participación de la comunidad, no nos interesa imponer a nosotros su utilización, sino que los vecinos decidan. No obstante, creemos que hay que hacer una convocatoria mayor a todas las autoridades de la provincia de Linares, porque se trata de inmuebles de mucho valor y por lo mismo hay que buscar la mejor de las alternativas para favorecer a la comunidad”

La instancia de esta Mesa es favorecer el trabajo colaborativo y la participación de los miembros, también apelar a la voluntad de trabajo y contribución de los asistentes, que será un gran aporte y que irá en beneficio de la comunidad y que ayudará para la elaboración de propuestas que esperamos sean valiosas para nuestra región.