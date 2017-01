Social 25-01-2017

Seremi de Desarrollo Social aplica Ficha Básica de Emergencia a familias damnificadas por incendios forestales

Profesionales de la Secretaría se encuentran desplegados por diversas comunas del Maule apoyando a los equipos municipales. Paralelo a ello, se está haciendo entrega del Kit Lúdico de Emergencia a menores de 9 años afectados por la tragedia.

El fuego no sólo ha arrasado con miles de hectáreas en la Región del Maule, también ha dejado a decenas de familias sin sus enseres. Por ello, diversos profesionales de la Seremi de Desarrollo Social se han desplegado por diversas comunas para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), apoyando a los equipos municipales.

La FIBE tiene por objetivo levantar información detallada de los damnificados para dar apoyo en la respuesta de la emergencia y se aplica para catástrofes como las que se están presentando actualmente en la zona centro-sur del país. Además, el cuestionario se aplica en las personas que sufrieron la pérdida de enseres de su hogar o la vivienda de un grupo familiar.

“Hemos estado trabajando en terreno por expreso mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Ya estuvimos operando de forma coordinada y conjunta en las comunas de Hualañé y Vichuquén, visitando los centros de albergues y trasladándonos a las zonas afectadas para poder encuestar a las familias que por diversas razones no han querido abandonar sus terrenos. Este mismo trabajo está siendo replicado en Cauquenes, Maule, Empedrado y San Javier, y en el resto de los lugares donde algún maulino se haya visto afectado”, señaló el seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier.

La autoridad regional agregó que los profesionales de la Seremi seguirán desplegados por el Maule, junto con valorar el trabajo que también están realizando los equipos municipales de las comunas afectadas.

Al respecto, la encargada regional de Diagnóstico Social en Emergencias, Cynthia Arriagada, señaló que “estamos apoyando a los municipios en su proceso de la FIBE. La información es recogida y subida a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social, proceso que no ha sido fácil porque hasta el momento hemos podido llegar donde las condiciones lo permiten, ya que muchas familias desconocen en qué situación quedaron sus hogares que abandonaron al ver amenazadas sus vidas. Así que esperamos dentro de los próximos días tener un informe acabado de la catástrofe”.

KIT LÚDICO DE EMERGENCIA

Paralelo a lo anterior, desde la misma cartera se está entregando el Kit Lúdico de Emergencia a menores de 9 años y que hayan sido afectados por la tragedia.

“La idea del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es apoyar a las familias en situaciones complejas como estas. Debido a situaciones que han ocurrido anteriormente, con diversas catástrofes como aluviones, sismos, y los propios incendios, constatamos la importancia de que los niños puedan volver a hacer una vida medianamente normal. Ese es el fin de este material lúdico y que constatamos junto a los pequeños lo importante que es para ellos”, señaló Letelier.

El Kit Lúdico de Emergencia contiene diversos elementos, los que se desglosan de la siguiente manera: pack de 2 pulseras de identificación, mini linterna de dínamo, mantita, capita de agua, vajilla plástica, ludocuadernos para pintar, lápices de cera punta gruesa, stickers, masitas y moldes para modelar, tatuajes títeres de dedo, muñeco, cuento infantil, dispensador de burbujas, pelota saltarina pequeña, mochila y un librillo de recomendaciones para padres y madres.