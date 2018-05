Social 04-05-2018

Seremi de Economía lanzó concurso Semilla Corfo que otorga millonario aporte a emprendedores

Un llamado a los emprendedores de la región a postular sus ideas de negocios, formuló el Seremi de Economía, Fomento y Turismo del Maule, Iván Damino, al presidir el lanzamiento del programa Capital Semilla de Corfo, que ofrece la oportunidad a creadores visionarios de atreverse a implementar nuevas actividades generadoras de empleo en la región.

“Este capital es una oportunidad para que aquellos hombres y mujeres que tienen el sueño de poner en práctica una idea de negocio innovadora, puedan financiarla a través de esta instancia. Para poder postular pueden asesorarse a través de los coworking y/o directamente en las oficinas de Corfo”, aconsejó Damino.

Los seleccionados reciben $25 millones de aporte Corfo, lo que corresponde al 75% del monto total del proyecto, por lo que el beneficiario deberá aportar el 25% restante. Además, los emprendedores ganadores recibirán recursos para utilizarlos en asesorías con las redes de mentores asociadas a Corfo.

Los postulantes a este programa pueden ser persona natural o jurídica, con iniciación de actividades no superior a los 24 meses -incluso no tenerla- y cuyas ventas netas no excedan los 100 millones de pesos en los seis meses anteriores a la fecha de postulación. El plazo de ejecución de los proyectos es de 12 meses.