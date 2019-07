Crónica 03-07-2019

Seremi de Educación: “26 mil estudiantes están sin clases en la región, debido al paro”

El Seremi de Educación Carlos Azócar realizó una visita ayer a Linares para participar en una ceremonia de entrega de computadores en el Colegio La Providencia, tras lo cual se refirió al paro que mantienen los profesores que rechazaron una vez más la propuesta del gobierno.

Al respecto indicó que en el total de la región “hay 56 colegios en paro, lo que representa un 10% de los establecimientos de la región maulina, lo que a su vez significa que 26 estudiantes continúan sin clases”.

“Estamos haciendo un recorrido por la región, pidiéndole a los colegas que vuelvan a los colegios, porque la prioridad siempre la constituyen los estudiantes”, indicó.

Azócar dijo que “los colegios particulares subvencionados están todos trabajando, y nos da pena que los alumnos de colegios municipalizados continúen sin clases, debido al paro que mantiene el magisterio”.

“La recuperación es complicada después de una quinta semana, y eso deben tener muy claro también los profesores. Por lo tanto, les pedimos que no den más ventajas, si queremos mejorar la calidad de la educación”, afirmó.

El Seremi señaló que “los apoderados deben saber que estamos muy preocupados de que posteriormente se cumpla en forma efectiva con la recuperación. Por lo demás, el Ministerio de Educación lanzó una página por Internet que se llama “Yo estudio.cl”, donde los alumnos que están sin clases pueden ingresar, donde se va a desplegar el curso y los contenidos de las materias que están pasando en este momento, con actividades y sugerencias metodológicas, de tal manera que puedan complementar sus estudios”.

Finalmente, reiteró que en vacaciones de invierno no está considera la recuperación de clases. “Las vacaciones son de los niños y por lo tanto ese tiempo no se considera de recuperación. Solamente los días sábado o extender el año escolar a continuación de que termine en el mes de diciembre”, subrayó.