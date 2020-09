Crónica 01-09-2020

Seremi de Educación convoca a estudiantes a inscribirse para rendir Prueba de Transición 2021



Con un llamado a los jóvenes que egresarán de cuarto medio y a quienes ya egresaron, el secretario ministerial de Educación (seremi) , Carlos Azócar, dio la partida en el Maule al nuevo proceso de inscripción para rendir la Prueba de Transición Universitaria 2021 a través del portal de internet acceso.mineduc.cl y hasta el 7 de septiembre.

Azócar recordó que a nivel nacional, tradicionalmente, son poco menos de 300 mil los jóvenes egresados que rinden el examen de ingreso a la Educación Superior y que, a pesar de lo inusual de las actuales circunstancias, este año no debería mostrar grandes variaciones en esa cifra. En el caso del Maule, hasta el término del primer plazo, ya había inscritos 13.894 postulantes.

El seremi puso especial énfasis en recordar a las familias que los alumnos que están cursando IV Medio en colegios municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada quedarán exentos de pago, con lo que se beneficiará a más de 191 mil estudiantes de todo el país en la prueba que se rendirá el 4 y 5 de enero de 2021.

“La fecha en este nuevo marco del sistema para aquellos alumnos que no pudieron inscribirse, hay un nuevo proceso que comienza el día de hoy 31 de agosto y para eso tiene que ingresar a la página acceso punto Mineduc punto cl y ahí los alumnos van a encontrar todo lo que requieren. Hay que recordar que el último plazo que ellos tienen es el 7 de septiembre. En el marco del nuevo sistema de acceso a la educación superior, en este proceso de inscripción que los alumnos están realizando, especialmente por los alumnos de cuarto medio de colegios municipales, servicios locales de Educación, particular subvencionado, de administración delegada, ellos quedan exentos de pago con lo que se benefician cerca de 191 estudiantes de todo el país”, puntualizó Azócar aludiendo a la beca PTU de Junaeb que cubre el costo de inscripción para este examen.

Similar llamado hizo el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas: “llamamos a todos los jóvenes que no alcanzaron a inscribirse en el primer proceso, al igual que en años anteriores, a que puedan hacerlo en este segundo plazo de inscripción en el portal , en el que además podrán encontrar toda la información que necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior”.

Tanto la autoridad regional como el subsecretario destacaron que quienes rindieron la PSU 2020 y deseen hacer uso de ese puntaje, podrán hacerlo respecto de las pruebas rendidas. De esta manera, será posible hacer uso del puntaje obtenido en 2020 de las pruebas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, y Ciencias, pero si el postulante desea obtener un puntaje en la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (que no se aplicó), deberá inscribirse para rendir la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales dentro de los plazos establecidos, sin costo alguno, en acceso.mineduc.cl. En caso de que algún postulante quiera rendir todas las pruebas nuevamente, podrá inscribirlas al igual que cualquier postulante, cancelando el arancel correspondiente en el mismo portal de inscripción.