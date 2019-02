Crónica 16-02-2019

Seremi de Educación entrega recomendaciones ante proximidad de inicio de clases 2019

Una serie de consejos y prevenciones entregó a los apoderados de la región el secretario ministerial (seremi) de Educación del Maule, Jaime Suárez Parra, y a un par de semanas de que comience el período lectivo 2019.



Subrayó Suárez que un aspecto fundamental de la labor de padres y apoderados, en apoyo al proceso educativo de sus hijos, es informarse y leer – ojalá junto a los educandos- el reglamento interno de cada establecimiento y que define deberes y derechos de los estudiantes.



El seremi aconsejó a los apoderados dar una mirada a las páginas web de escuelas, colegios y liceos, o contactarse telefónicamente, para informarse sobre cualquier cambio de fecha de inicio de año, los materiales necesarios y las exigencias de uniforme si ello cabe. Recordó Suárez que en el caso de los establecimientos públicos y particulares subvencionados, no se puede solicitar la compra de útiles escolares de marca, fabricante o tienda determinada, con la salvedad de que se trate, ocasionalmente, de una sugerencia de marca por razones pedagógicas o sanitarias debidamente acreditadas.



Del mismo modo recordó a los apoderados que en el caso de ambos tipos de establecimientos, los alumnos tienen derecho a recibir los textos escolares que distribuye gratuitamente Mineduc y que se vuelven de propiedad de los estudiantes. Tal material Incluye el contenido curricular de cada nivel, y un aspecto no menor a que aludió Suárez, es que no se puede establecer o aplicar medidas disciplinarias por falta de textos escolares o complementarios.



Sobre el uso del uniforme, el secretario ministerial recordó a la ciudadanía que las normas de uso son parte del Reglamento Interno y que la obligatoriedad en el vestirlo debe consensuarse entre el director, el Centro de Padres y Consejo de Profesores, previa consulta al Centro de Alumnos y Comité de Seguridad Escolar. Tal como en el caso de la falta de textos, la falta de uso del uniforme escolar no podrá ser causal de prohibición de ingresar o permanecer en el establecimiento.



“Es muy importante que los padres se informen sobre los deberes y derechos de cada actor en el contexto de las comunidades escolares y compartan esa información con sus hijos e hijas. El proceso educativo debe enfrentarse como familia y con la decidida colaboración de los apoderados. El compromiso para mejorar la calidad de la enseñanza que manifestó el presidente Piñera, considera el apoyo a los establecimientos, el perfeccionamiento de los docentes y la involucración de los padres. Sólo así podremos avanzar. Por su parte, el Gobierno compromete la ayuda de textos en número cercano al millón de ejemplares, aproximadamente 120 mil beneficiarios de Tarjeta Nacional Estudiantil, casi 130 mil en el caso de los beneficiarios de las becas de alimentación… entre otros numerosos beneficios; un esfuerzo que busca ser un real respaldo a la enseñanza”, sentenció Suárez.



Finalizó el seremi recordando a los apoderados que ante cualquier situación que les merezca dudas sobre la pertinencia de alguna condición impuesta por el establecimiento, siempre debe considerarse el diálogo y concordancia con las autoridades directivas y si, agotados esos recursos, se sigue creyendo estar involucrado en un caso de arbitrariedad o similar, recurrir a la Superintendencia de Educación, presencialmente – edificio Manuel del Solar, calle 6 oriente #960 en Talca-, o vía página web www.supereduc.cl

