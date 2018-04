Crónica 18-04-2018

Seremi de Educación, Jaime Suárez: “El PACE está muy bien enfocado y lo vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas”

La autoridad regional destacó el trabajo de la UCM con los 31 liceos en la región adscritos a la iniciativa.

“Este programa está muy bien enfocado y lo vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas, ese es el mensaje que nos ha entregado nuestro Presidente, respecto de apoyar a los sectores con problemas sociales, pero no regalando cosas, sino que otorgando una oportunidad a personas con talento”, fueron las palabras del secretario regional ministerial de Educación, Jaime Suárez, en la ceremonia de inicio 2018 del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), ejecutado por la Universidad Católica del Maule (UCM).

En la actividad, en que fueron convocados los 31 establecimientos educacionales adscritos al PACE UCM, los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) de las respectivas comunas, además de autoridades regionales y universitarias, el Seremi de Educación del Maule se refirió en buenos términos a la iniciativa.

“Estamos muy contentos desde el gobierno con estos programas que apuntan a lo central. Cuánta pena nos da cuando un talento se pierde, cuánta impotencia nos da cuando los jóvenes no pueden acceder a la educación superior”, expresó la autoridad.

Respecto que desde este año la UCM trabaje con 31 establecimientos, de los 47 que en total están adscritos en la región, Suárez afirmó que “me parece notable”, toda vez que “la UCM se ha hecho cargo de esos estudiantes que están aún en una condición más extrema, porque provienen de lugares más lejanos, son los de más difícil acceso, lo que le ha dado un plus social importante de rescatar. Felicito a la Universidad Católica del Maule porque es una institución regionalista, que está con nuestro desarrollo y pensamos que esa es la senda para rescatar a los valores juveniles e infantiles para la educación”, sostuvo.

SELLO UCM

Por su parte, el rector UCM, Dr. Diego Durán, junto con agradecer las palabras del seremi de Educación, manifestó que el hecho de que la UCM sea a nivel nacional una de las universidades que trabaje con más liceos en esta iniciativa responde al su sello y vocación pública.

“Nos sentimos orgullosos de estar cubriendo el 66% de los establecimientos adscritos en la región, eso muestra que efectivamente hay un interés de la UCM por cumplir con políticas como estas, lo que le da sentido público a nuestra institución, eso es lo mejor y lo que permite que la relación que existe entre los establecimientos y la Universidad Católica del Maule sea la mejor, porque nos entendemos y estamos aspirando a lo mismo”, cerró el rector.

Junto con dar el vamos a las actividades, en la ocasión se entregó un reconocimiento a los 21 liceos que vienen trabajando con el PACE UCM desde 2015 y 2016 a la fecha y se dio la bienvenida formal a los 10 liceos que se sumaron este año: Liceo Fernando Lazcano y Liceo Politécnico de Curicó; Liceo Politécnico de Linares; Complejo Educacional Javiera Carrera, Liceo Diego Portales, Liceo Héctor Perez Biott, Escuela El Sauce, Liceo Industrial Superior, Liceo Técnico Amelia Courbis y Liceo Ignacio Carrera Pinto de Talca.