Social 09-01-2019

Seremi de Educación, Jaime Suárez: “El Sistema de Admisión Escolar debe ser mejorado por los parlamentarios”

Reconoció que la aplicación de este sistema generó una serie de críticas en la región maulina

El Seremi de Educación, Jaime Suárez, valoró positivamente las indicaciones que plantea la Ministra a la Comisión de Educación del Parlamento para mejorar el Sistema de Admisión Escolar, que desde su implementación ha generado una serie de críticas.

“Terminado el proceso las indicaciones van orientadas en dos líneas: la primera es reconocer el mérito de los estudiantes al momento de las postulaciones, y la segunda es reconocer la familia moderna donde hay hermanos que no son consanguíneos pero son hermanos, porque constituyen una familia”.

“Hay que decir que esto no es resorte del Ministerio de Educación, ya que está absolutamente en las manos de los parlamentarios. Ellos son los que tienen que arreglar esta situación que ha generado tantos problemas a los apoderados de esta región. Esperamos que ellos puedan acoger esta demanda ciudadana y no lo vean con un prisma ideológico”, aseveró.

La autoridad educacional insistió en que “los parlamentarios tienen que darle cuenta a la gente que los eligió, y mayoritariamente esta gente está pidiendo que se introduzcan cambios a esta ley, porque después le tenemos que dar una explicación a las personas. Son ellos los que hacen las leyes, a nosotros solamente nos corresponde aplicar”.

“Si el niño se ha esforzado y ha demostrado sus méritos académicos, lo justo es que tenga la posibilidad de postular al colegio que le gusta para seguir desarrollándose, y que no sea una situación aleatoria. Hago un llamado a los parlamentarios de la zona para que pregunten cuál es el sentimiento que la gente tiene respecto a esta ley, para que luego no se vote por un concepto ideológico, sino que por el bien común, porque a todas luces nos hemos dado cuenta que este sistema es malo y hay que cambiarlo”, subrayó el Seremi Jaime Suárez.