Crónica 31-05-2019

Seremi de Educación: “No se ha eliminado Educación Física ni Historia”

Debido a la polémica generada por el rechazo de muchos sectores a la modificación curricular para 3° y 4° de enseñanza media, la Seremi de Educación Irene Cortés, aclaró que “como Ministerio de Educación tenemos la obligación de ir actualizando los curriculum cada cierto tiempo, pensando en que se prepara a los alumnos para que se desempeñen de la mejor manera a futuro, ya no podemos mirar para atrás, por lo tanto no podemos tener un curriculum desactualizado o que no diga relación con las necesidades del siglo que viene o del que estamos ahora y sobre todo de que los alumnos y alumnas puedan desempeñarse con las nuevas tecnologías con los nuevos avances en lo que hay en el mundo y por supuesto también en nuestro país”.

“No es que se haya eliminado Educación Física y tampoco Historia, solamente se hizo una readecuación de los contenidos de historia, y también se establece una nueva asignatura que es Formación Ciudadana precisamente para profundizar de mejor manera en lo que significa la historia”, afirmó.

La autoridad educacional insistió en que “Educación Física tampoco desaparece, sino simplemente se está dando la opción a los equipos directivos para que ellos, en este grupo de horas que son ocho horas de libre disposición, puedan elegir de acuerdo a su proyecto educativo las horas que van a destinar tanto a educación física y a otras áreas que en este caso prácticamente son 27 opciones las que ellos tienen para ofrecer a sus alumnos. No es que vayan a tener esa cantidad de electivo, sino que simplemente se dividió por área, para que en conformidad al proyecto educativo que ellos tengan, sus estudiantes puedan elegir de ellos cuál es el más apropiado, y para ello se confía en los equipos directivos que es donde participan el centro de padres, el centro de alumnos , los profesores , los directivos y también los jefes técnicos para que puedan hacer la mejor opción y tengan esta libertad para escoger estas asignaturas que conformarían el plan de estudio”.