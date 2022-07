Crónica 28-07-2022

Seremi de Educación recuerda que sólo quedan 15 días para inscribirse a la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)



- El secretario ministerial de Educación del Maule, Francisco Varela, recordó que sólo hasta el 10 de agosto, a las 13:00 horas, estará habilitada la inscripción a la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en la plataforma web acceso.mineduc.cl.



Tras advertir que el plazo no se extenderá, Varela instó a los estudiantes y egresados que aún no realizan el trámite, a no perder tiempo y cumplir con el procedimiento a la brevedad, considerado que no reviste mayor complejidad.



Recordó el seremi que el procedimiento se inició el miércoles 29 de junio y que es imprescindible para quienes estén interesados en postular a alguna de las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso. Además, hizo referencia a las declaraciones de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho quien aludió a la voluntad del Gobierno en cuanto a asegurar el acceso a la educación superior de manera equitativa y reconociendo la diversidad de talentos a lo largo de Chile.



Asimismo, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, Leonor Varas, enfatiza en la necesidad de que las y los postulantes se inscriban pronto sus exámenes, los que serán rendidos el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre de 2022.



“No dejen este importante trámite para última hora. Realícenlo con calma, a conciencia, con toda la información a mano, pues no se podrá agregar pruebas con posterioridad a la inscripción. No olviden, por ejemplo, verificar qué pruebas electivas solicitan las carreras de su interés o si estas están entre las 476 carreras que piden como requisito rendir Competencia Matemática 2 (M2). Y si aún no han decidido a qué carreras postularán, entonces inscriban M2 que no tendrá ningún costo para quienes inscriban M1”.



DATOS Y FECHAS IMPORTANTES



La rendición de la PAES será el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre. Los puntajes de los exámenes serán entregados el martes 3 de enero de 2023 y ese mismo día se iniciará la etapa de postulación centralizada, que se extenderá hasta el viernes 6 del mismo mes.



Los resultados del Proceso de Selección se darán a conocer el martes 17 de enero, y la primera etapa de matrículas se efectuará entre el miércoles 18 y el viernes 20 del mismo mes. Al día siguiente, se abrirá el segundo proceso de matrículas, el que se extenderá hasta al viernes 27 de enero de 2023.



La PAES podrá ser rendida por personas egresadas de Enseñanza Media y quienes estén cursando actualmente 4° medio. También podrán darla quienes hayan realizado sus estudios en el exterior, ya sean chilenos o extranjeros, y cuenten con el reconocimiento de dichos estudios en el país.



La inscripción sólo puede realizarse ingresando a acceso.mineduc.cl y completando todos los pasos hasta obtener la Tarjeta de Identificación, documento que acredita la validez de este trámite.