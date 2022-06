Nacional 09-06-2022

Seremi de Educación suspende clases en colegios y jardines de Quintero y Puchuncaví tras episodio de contaminación



Durante la tarde de este miércoles, la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso anunció la suspensión de clases para los colegios y jardines infantiles de las comunas de Quintero y Puchuncaví, tras un nuevo episodio de contaminación que afectó a la zona. "En comunicación con los alcaldes y DAEM de Quintero y Puchuncaví, la Seremi de Medio Ambiente y Seremi de Salud, la Seremi de Educación suspende las clases hasta el viernes 10 de junio inclusive, en colegios y jardines infantiles de ambas comunas", informó la autoridad a través de un comunicado. Esto, añadieron, "como medida preventiva para resguardar la seguridad de los alumnos y trabajadores de la educación y garantizar un retorno a clases seguro".



Cabe señalar que esta decisión se da a conocer horas después de la reunión que sostuvo la delegada presidencial, Sofía González, y el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, con las empresas locales, cita en la que también participó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Tras el encuentro, la delegada manifestó que "nos reunimos para exigir a las empresas medidas de emergencia inmediatas, que vayan a la par con la actualización de los planes operaciones". "La salud de ninguna persona puede estar en riesgo, tampoco las labores productivas pueden ser a costa de las y los trabajadores. Dispondremos todos los resguardos para que las empresas puedan realizar sus labores y los trabajadores no se vean afectados", agregó. Asimismo, la autoridad enfatizó en que "hemos adoptado una posición de prevención, y esto quiere decir que apenas comenzaron a haber un aumento de las atenciones en este momento, se dictó inmediatamente la gestión de episodio crítico, se suspendieron también las actividades escolares inmediatamente". Sin embargo, aclaró que "en este momento no están marcando efectivamente las cámaras de monitoreo, no tenemos un levantamiento concreto de qué es lo que está sucediendo, pero sí sabemos que se está afectando nuevamente la salud de los niños y las niñas, que no lo vamos a permitir y, por tanto, se establecen las medidas de manera inmediata".