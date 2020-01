Crónica 15-01-2020

Seremi de Energía: “Pese a crisis hídrica, se asegura la energía eléctrica por seis meses en la región maulina”



Ayer, la Seremi de Energía, Anita Prizant, dio a conocer la actual situación y la proyección de los próximos 6 meses en materia de generación de energía, dado que la matriz de la región es hídrica.

En la ocasión manifestó que “las personas deben tener la tranquilidad de que en los próximos seis meses estará garantizado el suministro eléctrico para los hogares maulinos”.

“Digo lo anterior porque cada seis meses se hace una nueva licitación y un coordinador eléctrico es quien analiza las empresas que participan para los próximos seis meses. Chile tiene la fortuna de tener un sistema central nacional que puede aportar a las regiones cuando alguna no es capaz de generar lo suficiente”.

“En particular quiero recordar que el Maule tiene una matriz que se está diversificando, pero de la energía que nosotros generamos, sólo utilizamos el 9,7%, por lo tanto, podemos sostener que no tendríamos problemas en el corto plazo. Sin embargo, hay una responsabilidad de cada persona en la utilización eficiente de la energía, especialmente durante la temporada de verano”, subrayó.