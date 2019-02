Crónica 12-02-2019

Seremi de Energía y Minvu: Pautas para utilizar Energía Renovable a través del uso en hogares con Sistemas Solares Térmicos.

Beneficiar al medio ambiente y al prepuesto familiar es una de las tareas fundamentales para ahorro en las cuentas de servicios básicos y bajar la dependencia de combustibles fósiles es clave para cualquier familia del país y la región.

Para abordar materias relacionadas con eficiencia energética y dar a conocer la oferta de subsidios que existen y están disponibles en el aparato estatal, tanto la Seremi de Energía, Anita Prizant y el representante de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Gómez, se refirieron a esta importante temática en un punto de prensa que ofrecieron en conjunto este lunes.

La seremi de Energía Anita Prizant, explicó que hay diferentes líneas de financiamiento para poder optar a Sistema Solar Térmico (SST), o fotovoltaicos para las organizaciones sociales, y que para personas naturales lo pueden hacer a través del Ministerio de Vivienda. “Nosotros a través del Fondo de Acceso a la Energía (FAE), llegamos a las diferentes comunidades organizadas, las cuales han optado por la eficiencia energética, obteniendo los recursos para los paneles solares térmicos en los clubes deportivos, bomberos o juntas de vecinos, así las duchas de sus camarines tienen agua caliente o sus cocinas y baños respectivamente y apoyamos a la descontaminación a través de la utilización de energía renovable. Estos programas son de gran ayuda para los maulinos y sus agrupaciones”.

Prizant sostuvo que “con los paneles solares térmicos bajará el gasto en agua caliente del hogar entre un 30% a 75% o más. El resto de la demanda puede ser proporcionada por sistemas convencionales de producción de agua caliente. En una vivienda de 4 personas, con un SST podría alcanzar un ahorro de $140 mil pesos anuales”.

La autoridad de Energía explicó que la inversión se amortiza con el ahorro energético y se recupera entre 8 y 12 años, con una vida útil de 15 a 20 años en promedio. El período de amortización efectivo dependerá del número de integrantes de la familia, del tipo de combustible que se sustituye, la variación de su precio, la radiación solar existente, la demanda de agua caliente y el tamaño y costo del SST.

Por su parte el representante de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Gómez, jefe de gabinete, destacó que “en el Minvu no sólo estamos enfocados en la construcción y generación de nuevas soluciones habitacionales, sino que también en mejorar aquellas viviendas ya existentes y en ese sentido a través de la línea del programa de protección del patrimonio familiar, PPPF, está la opción de postular a subsidios de eficiencia energética que son los colectores solares, paneles fotovoltaicos y acondicionamiento térmico regular y también están los subsidios de acondicionamiento térmico que surge desde el plan de descontaminación atmosférico(PDA) que rige sólo para las familias que residen en las comunas de Talca y Maule”.

Agregó que “de esta manera estamos cumpliendo con el mandato del Presidente Piñera y los lineamientos de la política habitacional impulsada por el Ministro Monckeberg que apuntan a mejorar la calidad de vida de las familias maulinas. Acá con este tipo de subsidios son varios los beneficios como por ejemplo enfrentar los serios problemas de la contaminación ambiental, además del ahorro en el consumo del gas, la electricidad y en los sistemas tradicionales de calefacción”

En este sentido la oferta del llamado regular PPPF considera colectores solares(permite calentar agua con radiación solar), paneles fotovoltaicos(genera energía con la luminosidad solar) y acondicionamiento térmico de la vivienda. El PDA permite ejecutar trabajos en muros y techumbre, ventilación interior controlada, extracción de aire en baño y cocina y se trabaja en filtraciones.

Gómez explicó que se puede postular de manera individual y colectiva, acercándose a una asistencia técnica. En ambos casos el ahorro que se exige es de 3 UF, siendo el monto del subsidio para el regular de 100 UF y en el caso del PDA alcanza las 130 UF. Para el regular las viviendas a intervenir no pueden exceder como tasación las 950 uf incluido terreno y edificación y el PDA establece que la vivienda no supere los 140 metros cuadrados de construcción. Durante el año se realizan 2 llamados del programa regular PPPF y otros 2 que corresponden al PDA.

Ambas autoridades reiteraron la importancia que las familias postulen a los diferentes fondos concursables para que puedan mejorar su eficiencia energética, así difundiendo proyectos de auto consumo, poniendo énfasis en aquellos que han sido financiados por el estado, con la finalidad de que estos sean conocidos por la ciudadanía.

POSITIVO

También desde la Secretaría Regional en Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, su director Felipe Ibarra, destacó esta alianza. “Las iniciativas que apuntan a enfrentar de mejor manera la sustentabilidad y el cambio climático requieren de una mirada integral y multisectorial en el Maule, por tanto nos parece muy interesante y de una alta importancia que tanto Energía como Minvu, se articulen para entregar beneficios a las familias con las cuales hemos ido conversando y abordando sus problemáticas en terreno”.