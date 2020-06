Crónica 18-06-2020

Seremi de Gobierno Jorge Guzmán: “Los maulinos verán reflejadas las implicancias positivas del reciente acuerdo para enfrentar la pandemia”

El Presidente el día domingo entrega lo que fue el acuerdo que fue celebrado por el gobierno con gran parte de los partidos de oposición también y este acuerdo refleja lo más positivo de la política, en el sentido de poder proteger los ingresos, proteger la economía, reactivar empleos y reactivar a nuestro país producto de las consecuencias económicas que esto está teniendo. Hay que destacar la buena fe con la cual se negoció y se logró suscribir este acuerdo y priorizó a Chile por sobre cualquier ideología o cualquier partido político. Hoy la prioridad es Chile y los chilenos. Por tanto, en cuanto a los ejes que se enfocó este acuerdo, primero se amplía y se fortalece el Ingreso Familiar de Emergencia para poder seguir atendiendo las necesidades de las familias que se han visto afectadas a consecuencia de esta pandemia. Del mismo modo, se van a entregar recursos adicionales a los municipios y recursos adicionales a las organizaciones sociales para que puedan ir con aportes, con ayuda, con beneficios a los vecinos de cada una de las comunas de nuestro país y por cierto también de la Región del Maule.

Del mismo modo, se establece un fondo adicional para poder financiar iniciativas de salud para poder combatir esta pandemia. También se fortalece la ley de protección al empleo para poder dar mayor cobertura y mejorar los beneficios para las personas. Del mismo modo se establecen importantes recursos para reactivar la inversión pública y de esa forma poder reactivar los empleos, reactivar la economía del país y de la Región del Maule y del mismo modo incrementar los aportes a través de los FOGAPE, a través de SERCOTEC, a través de CORFO, INDAP, en definitiva a través de la gestión pública para poder reactivar a nuestro país. Sabemos que esta pandemia no solamente trajo consecuencias en salud, sino que también consecuencias económicas y por tanto, es sumamente importante enfocarnos en cómo poder reactivar la economía de Chile y reactivar la economía de las familias.



Cómo los maulinos verán reflejado este acuerdo



Todos estos beneficios van a llegar, sin duda, a la Región del Maule, como por ejemplo los emprendedores van a poder seguir funcionando con esta suspensión a través de la ley de protección al empleo que les permite el día de mañana poder abrir sus puertas y no quebrar, en definitiva eso es lo que busca la ley y poder proteger los empleos que es la mejor política social que puede implementar un gobierno.

Del mismo modo se va a ampliar la cobertura de los créditos FOGAPE para que también las Pymes puedan tener oxígeno para poder seguir funcionando. A su vez los beneficios que va a entregar SERCOTEC, CORFO, SENCE, FOSIS, para poder seguir ayudando a los emprendedores. También el Ingreso Familiar de Emergencia que va a ser una ayuda que va a llegar directamente a los hogares de la Región del Maule para que puedan también enfrentar esta pandemia. En definitiva son muchos los recursos, son más de 12 mil millones de dólares que van a llegar a Chile y que en definitiva también van a llegar a los bolsillos y al apoyo de las familias de la región y por tanto van a poder enfrentar de mejor manera hoy día la pandemia y se van a poder reactivar el día de mañana también.



Se restaron partidos del diálogo?

Sí, existieron algunos sectores que se quisieron restar y claramente nosotros lo lamentamos porque este acuerdo en definitiva refleja lo bueno de la política, que se puede dialogar, que se puede consensuar, que se puede salir de las trincheras y se puede construir políticas públicas serias y responsables con mirada de futuro para poder beneficiar a nuestro país. Aquellos que se restan sin duda que lo lamentamos porque creemos que esa es la vieja política, esa política de no comprender dónde está el foco, donde está el objetivo, así que más que lamentar aquellos que no participaron, queremos destacar a aquellos que fueron participes de este importante acuerdo en beneficio de Chile y en beneficio de los chilenos.



¿Existe un llamado a la unión política durante la pandemia?



Sin duda, nosotros como gobierno siempre hemos estado llanos y dispuestos al diálogo, a las conversaciones, a construir en definitiva acuerdos que beneficien al país y así lo ha mostrado el Presidente Sebastián Piñera desde el día uno de su gobierno, siempre buscando acuerdos y consensos que permitan desarrollar a Chile y los chilenos. Lo hemos visto en materia de pensiones, en materia de otros temas relevantes para el país y hoy día con esta pandemia, la reactivación económica sin duda que requería de un acuerdo y por tanto, así hizo un llamado el gobierno y así se suscribió hace pocos días.



Existieron críticas, ¿cómo las toman?



De buena forma, creemos que las críticas siempre son bienvenidas cuando tienen un sentido constructivo, cuando van enfocadas en fortalecer lo que hoy día existe y por cierto que este acuerdo costó, fueron más de 10 días de conversaciones para poder construir un instrumento que sea válido en el tiempo y que en definitiva pudiera sostenerse, fuese responsable y por cierto pudiese reactivar económicamente a nuestro país.



Cómo valora el cambio de ministro de Salud?



Lo dijo el propio Presidente, lo dijo el propio ministro, hoy estamos pasando por una etapa de la pandemia que necesita de otros liderazgos y eso es lo que ha buscado el gobierno a través del nombramiento del ministro Paris y en definitiva lo que buscamos nosotros es poder enfrentar de mejor forma la pandemia. Bienvenido el ministro Paris, pero por cierto también agradecer el tremendo trabajo y sacrificio que presentó el ministro Mañalich liderando la cartera de salud.



Cómo se define el rol que está teniendo el gobierno?

Este es un rol protector, sin duda que nosotros estamos enfrentando una pandemia que ha afectado no solo a Chile, sino que ha afectado al mundo y no existe una sola forma de solucionar esto, no existe un solo método y lo que ha hecho el Presidente es liderar este buque y buscar, poder construir, en base a acuerdos y en base a consensos, las mejores medidas para enfrentar tanto el tema sanitario como el tema económico y claramente ese ha sido el enfoque que ha tenido el Presidente, ha sabido liderarlo de esa forma y hemos podido construir consensos importantes para seguir avanzando como país y poder enfrentar de mejor forma esta pandemia.