Crónica 19-01-2022

Seremi de Gobierno llama a participar en proceso de cuarta dosis contra el Covid-19





La autoridad regional señaló como indispensable el desarrollo de la inoculación y recordó continuar con las medidas de autocuidado como lo son el uso de la mascarilla y el lavado de manos.

En el marco del proceso de vacunación, el cual se encuentra en proceso de la cuarta dosis contra el Covid-19, es que el vocero regional de Gobierno, Francisco Durán, recordó a la ciudadanía maulina, que está en curso desde el 10 de enero la inoculación masiva, la cual comenzó con personas mayores de 12 años inmunocomprometidas, para reforzar su esquema.

De esta manera, Durán, insistió en que “es imprescindible que los esquemas de vacunación estén completos sobre todo para aquellas personas que presentan mayores complejidades de salud y que pueden verse afectados por el virus, en caso de no estar vacunados. Las variantes existen y es prioridad vacunarse no solo para proteger la salud propia, sino que también a nuestros seres queridos. Bien lo ha dicho e informado nuestro delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto y nuestra prioridad es proteger la salud de todos”, destacó.

“Si bien se inició el proceso con los inmunocomprometidos, esto se extenderá desde el 7 de febrero para toda la población que tenga 55 años o más y que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto del 2021. Esto también pasará con el personal de salud, quienes son los que están en la primera línea contra el virus”, agregó.

Asimismo, la autoridad regional, recordó que sigue siendo indispensable el uso de mascarilla y acciones de autocuidado, como lo es el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento físico y por supuesto ventilar siempre los espacios.

“Necesitamos en compromiso de la ciudadanía para participar del proceso de vacunación, de la misma manera en la que se ha realizado desde que comenzó la inoculación. La vacuna ha permitido lograr libertades, ha sido la impulsora para que nuestra región avance y por supuesto, esperamos no tener retrocesos significativos respecto al número de casos. Como país hemos logrado combatir la pandemia y con esta cuarta dosis buscamos que se siga protegiendo la salud de todos”, agregó Durán.

Respecto al calendario de vacunación, dicha información puede ser obtenida en la página web del Ministerio de Salud, en la que se indica que hasta el 23 de enero, se vacunará a personas inmunocomprometidas, de 12 años o más y que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 19 de septiembre del 2021. Asimismo, para aquellos que recibieron la tercera dosis hasta el 15 de agosto del mismo año, y que tengan más de 55 años o más, podrán vacunarse desde el 7 al 13 de febrero.