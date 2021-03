Nacional 07-03-2021

Seremi de Salud Araucanía dice que "población perdió el miedo a la pandemia" y su par de Los Lagos habla de "tercera ola"



"Definitivamente aquí se demuestra que nuestra población le perdió el miedo a la pandemia, la que aún no ha terminado... De hecho, todavía está sumamente activa".



Esas fueron las palabras de la seremi de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez, al mostrar su preocupación frente a las cifras en rojo que presenta la zona en cuanto a casos nuevos, activos y hospitalizados. En las últimas horas fueron confirmados 458 contagios nuevos, elevando a 42 mil 105 el número total de infectados en lo que va de la pandemia. En tanto, a nivel regional, las personas que se encuentra en la fase contagiante de la enfermedad son 2.229, y en Temuco los activos son 704. Según dijo la seremi, por ahora no hay espacio para el relajo o para "confiarse", pensando en que la vacunación lo podrá solucionar todo. "La vacunación no va a ejercer su efecto hasta al menos 6 meses más y al día de hoy tenemos que seguir cuidándonos porque si no esto se puede transformar en una tremenda pandemia a nivel regional", planteó a El Austral de Temuco. "Hacemos un llamado muy enérgico a todos los habitantes de la Región, especialmente a aquellos de comunas que están retrocediendo en fases del Plan Paso a Paso como las comunas de Pitrufquén y Teodoro Schmidt a transición y, especialmente, a las comunas que retroceden a cuarentena desde el sábado (hoy) que son Freire, Renaico y Temuco", dijo la autoridad sanitaria regional.