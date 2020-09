Nacional 18-09-2020

Seremi de Salud de la RM defiende uso de "allanamiento": "Ese es el término legal determinado en el Código Sanitario"



"Nosotros vamos a fiscalizar, pero solo bajo dos circunstancias: uno, en los casos en que haya un delito flagrante, es decir, que nosotros podamos constatar con hechos fundados que ahí se está incumpliendo la normativa, o también por denuncias de vecinos", aseguró este jueves la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, a menos de 24 horas de que comiencen las Fiestas Patrias. En entrevista con EmolTV, la autoridad sanitaria explicó que los controles serán realizados por funcionarios de la seremi debidamente identificados —con credencial y chaqueta institucional— y en compañía de Carabineros, aunque admitió que espera que no exista necesidad de realizar demasiadas fiscalizaciones. "Aquí va a aplicar criterio, es decir, si en una casa hay música fuerte, eso no es un hecho, no es una razón fundamentada de que se esté inclumpliendo alguna norma, por lo tanto esto espero, y tengo fe, en que van a ser casos excepcionales, casos puntuales en que esté muy bien fundamentado que se esté incumpliendo la normativa", dijo.

Labra también explicó que se trata de una acción permitida por la normativa vigente. "En estos casos, donde estamos en alerta sanitaria, la autoridad sanitaria tiene facultades extraordinarias. En estos casos, con el apoyo de la autoridad policial, nosotros podemos hacerlo sin orden judicial. En tiempos normales, no de pandemia, quizás sí sería necesaria una orden de allanamiento, pero actualmente no es necesario", aseguró. Así, la seremi hizo referencia al término que había sido descartado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien afirmó que "la palabra está mal utilizada" y que lo que se realizará es una "fiscalización". En ese sentido, Labra defendió el uso del concepto "allanamiento".