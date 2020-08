Policial 30-08-2020

Seremi de Salud del Maule fiscalizó comercio abierto y medidas sanitarias en inicio de cuarentena en Linares

Ingresando a 2 recintos autorizados para su funcionamiento durante la cuarentena en Linares, la SEREMI de Salud del Maule, Marlenne Durán, llegó a primera hora a la comuna, para fiscalizar el cumplimiento de las normativas sanitarias en este tipo de establecimientos.

Supermercado Líder y Homecenter fueron las tiendas recorridas, donde explicó que “la tarea aquí, en estos comercios que están autorizados en periodo de cuarentena a funcionar, es que los empleadores cumplan con las medidas sanitarias con sus trabajadores, con los clientes, control de temperatura al ingreso del local y con un número reducido de personas que transiten por los pasillos.”

Con ella, se desplazó la Gobernadora de la Provincia de Linares, Claudia Jorquera, quien agregó datos ante dudas respecto de los permisos para que las personas se desplacen desde sus hogares a hacer compras al almacén de sus barrios. “La verdad, quiero ser bien categórica en este sentido, la medida de cuarentena obligatoria comunal es estricta, son 2 permisos a la semana, así es que la idea es que se cumpla a cabalidad esto, porque la idea es reducir la tasa de contagios entre familias, que es uno de los parámetros con los cuales se determinó el confinamiento obligatorio por 14 días”, expresó.

Este dato fue confirmado por la SEREMI de Salud: “la verdad, el contagio que se está presentado es entre grupos familiares, aunque no pusiéramos cordones sanitarios o de control, la idea es el confinamiento, porque la transmisión del covid es en la comuna de Linares, entre cercanos”.

No se detectaron en los recorridos en las tiendas, personas que no circularan con sus permisos, todos lo portaban o en el celular o en papel.