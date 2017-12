Policial 24-12-2017

Seremi de salud del Maule y Carabineros reforzaron fiscalización de juguetes en Navidad

En un exhaustivo plan de inspección que se realiza en toda la región y con el propósito de proteger a los niños y niñas ante eventuales riesgos para su salud, autoridades entregaron recomendaciones, e hicieron un llamado a la responsabilidad de los padres en la compra de juguetes adecuados y seguros.

La SEREMI de Salud del Maule, Dra. Valeria Ortiz, entregó un grado de responsabilidad importante a los padres, tanto en las compra, como la supervisión de juguete adecuado para sus hijos. “Las familias deben comprar en lugares que estén autorizados, fijarse en el rotulado de los juguetes, cada niño en su etapa respectiva tiene un juguete adecuado para su edad, no es bueno que un niño juegue con artículos que han sido fabricados para mayores, a veces traen piezas pequeñas que les puede provocar una asfixia un corte u otras lesiones de carácter grabe, por lo tanto, los padres deben ser responsables”.

Existen denuncias a través de redes sociales en relación a los riesgos por el uso de los productos como “nieve artificial” o “espuma artificial”, los cuales estarían generando lesiones, incluyendo irritación en la piel y en casos más graves, quemaduras por el uso indebido de estos productos cerca del fuego. Es importante señalar que estos productos están regulados por el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, como butano y propano que corresponden a gases inflamables, clasificados de acuerdo a su peligrosidad. En este sentido, la Seremi de Salud, recalcó que “estos productos contienen, sustancias con un potencial riesgo para la salud, entonces la recomendación a la comunidad, es a no utilizarlos con fines lúdicos, ya que no son un juguete, no puede ser utilizado por niños, debido a los potenciales riesgos que estos presentan para la salud, incluyendo irritación en la piel y riesgo de inflamación al contacto con el fuego”, concluyó.