Crónica 22-01-2020

Seremi de Salud: “En Linares hay farmacias que no cumplen con el petitorio mínimo de bioequivalentes”

Marlenne Durán encabezó la fiscalización que se realizó ayer en esta ciudad

Ayer, la Seremi de Salud, Marlenne Durán, encabezó la fiscalización que se realizó a Farmacias de Linares para comprobar que cumplieran con el petitorio mínimo de 239 bioequivalentes.

Tras la visita efectuada en primer término a las Farmacias Salcobrand y Ahumada, en pleno centro de la ciudad, la Seremi señaló que “lamentablemente nos hemos encontrado con el hecho de que las farmacias no cuentan con los bioequivalentes y tampoco respetan los precios que tienen publicados en las cajas que ellos exhiben”.

Precisó que las farmacias que no han cumplido con la normativa, quedan con sumarios sanitarios, cuya sanción puede ir entre 0,1 a 1.000 UTM. Al respecto agregó que “si bien a algunas cadenas no les duelen tanto las multas en dinero, si las sanciones se reiteran en el tiempo, arriesgan el cierre de los locales”.

Finalmente, la Seremi hizo un llamado a que las personas ejerzan su derecho a acceder a los bioequivalentes. Puso como ejemplo que mientras se realizaba la fiscalización en Linares, una señora preguntó por el bioequivalente que requería y que tenía un valor de 9 mil pesos, pero le estaban ofreciendo el mismo medicamento, pero con un valor de 34 mil pesos. Ella entonces pidió que le indicaran en qué farmacia estaba la alternativa. “Es necesario seguir insistiendo en educar a la población para que las personas cada vez que requieran un medicamento, exijan también el bioequivalente”, subrayó Marlenne Durán.