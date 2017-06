Nacional 14-06-2017

Seremi de Salud informa de robo de densímetro nuclear y advierte de su peligrosidad

Mediante un comunicado, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó sobre el robo de un densímetro nuclear desde la comuna de Quilicura, el cual cuenta con dos fuentes radioactivas selladas. Es por esto que la autoridad llamó a la población a no manipular el equipo, evitando su desarmado, fundido u otra actividad en que el material radioactivo quede expuesto. Según detalló el comunicado, este es un equipo utilizado por empresas destinadas a realizar obras viales, para determinar la humedad y la densidad de suelos, bases, agregados, rellenos, hormigón y hormigón asfáltico de los suelos. "Si el equipo es abierto o violentado, puede quedar expuesto el material radiactivo que contiene, el cual es altamente peligroso para la vida humana y nocivo para el ambiente", comentó la Seremi. Además, aclararon que el equipo no posee valor comercial, ya que es para uso industrial. "No debe ser comprado o vendido sin autorización de la Seremi de Salud RM y su uso, transporte o el mantenimiento oculto de este tipo de equipos sin autorización, es sancionado de acuerdo a la legislación vigente", agregó la autoridad.