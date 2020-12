Crónica 09-12-2020

Seremi de Salud informó medidas sanitarias para celebraciones de fin de año y verano

La autoridad sanitaria dio a conocer las medidas especiales que regirán para las celebraciones de fin de año y para la temporada de verano.

Durante fin de año, se producen una serie de celebraciones e hitos que traen consigo el riesgo de contagio de Covid-19 en la población, por lo que desde el Ministerio de Salud se crearon una serie de medidas para esta fecha y para la temporada de verano.

Al respecto, la seremi de Salud Marlenne Durán junto al intendente (s) del Maule Jaime Suárez, se refirieron a estas medidas reforzando el llamado a respetar las normas y al autocuidado durante las fiestas de cierre de año.

La Seremi de Salud del Maule indicó que “estamos reiterando el llamado para que la comunidad se informe sobre las medidas especiales que se han dispuesto para las celebraciones de fin de año, ya que sabemos que muchas personas quieren compartir en familia en estas ocasiones. Asimismo, es necesario hacer el llamado al autocuidado, manteniendo el uso de mascarillas y el distanciamiento social durante las celebraciones. Por otra parte, es importante que ante la presencia de síntomas consultemos de inmediato en nuestro centro de salud más cercano, esta conducta es clave para prevenir casos y detectar los mismos a tiempo”.

Por su parte, el Intendente (s) del Maule señaló que “queremos hacer un llamado a la ciudadanía, estamos casi enfrentados a un rebrote y por lo tanto no podemos descuidarnos y nos preocupa mucho el comportamiento que pueda tener la gente, como los balnearios, el comercio. No sacamos nada con establecer procesos y protocolos si la ciudadanía no toma conciencia".

Navidad

Toque de queda extendido en Nochebuena (jueves 24 de diciembre): será entre 02:00 y 05:00 hrs. la madrugada del 25 de diciembre, en todas las comunas en Paso 2, 3 y 4. Las comunas en cuarentena mantienen inicio a las 00 hrs.

Prohibición de eventos masivos: Desde las 20:00 hrs. del jueves 24 de diciembre hasta las 05:00 hrs. del sábado 26 de diciembre, independiente del Paso de la comuna. Sólo se permiten reuniones en residencias particulares desde el Paso 2, con máximos: Transición: 15, Preparación: 20, Apertura inicial: 30 personas (incluye residentes).

Los ritos religiosos se rigen por el aforo del Paso a Paso para este tipo de actividades.

Permiso especial para visitar adultos mayores: los días jueves 24 y viernes 25 de diciembre, se dispondrá un permiso en Comisaría Virtual para visitar adultos mayores en cuarentena y transición.

Año Nuevo

Toque de queda extendido en Año Nuevo (jueves 31 de diciembre): será entre 02:00 y 07:00 hrs. la madrugada del 01 de enero, en todas las comunas en Paso 2, 3 y 4. Las comunas en cuarentena mantienen inicio a las 00:00 hrs.

Prohibición de eventos masivos: Desde las 20:00 horas del jueves 31 de diciembre hasta las 05:00 horas del sábado 02 de enero, independiente del Paso de la comuna. Sólo se permiten reuniones en residencias particulares desde el Paso 2, con máximos: Transición: 15, Preparación: 20, Apertura inicial: 30 personas (incluye residentes).

Cordones sanitarios en macrozonas: desde el miércoles 30 de diciembre a las 18 hrs., hasta las 05 hrs. del sábado 02 de enero.

Verano

Reforzamiento de fiscalización y cuadrillas sanitarias, y protocolos de funcionamiento para actividades de verano como: pubs, discotecas y análogos (prohibido su funcionamiento). Atención de público en restaurantes y cafés. Áreas silvestres protegidas (asp), parques nacionales y reservas nacionales, uso de playas, piscinas, casinos de juego, cines comerciales, turismo y alojamiento, parques urbanos, zoológicos y parques de atracciones, campings, cines, teatros y circos. Lo anterior, según corresponda la fase de la comuna