Crónica 01-07-2018

Seremi de Salud lanza campaña anti tabaco en el Maule

- “Llena de Vida tus Pulmones, Elige No Fumar”, es la campaña enfocada a jóvenes adolescentes, entre 12 y 15 años de edad.



En la región maulina, la Seremi de Salud, Marlenne Durán junto a la Unidad de Promoción, realizaron el lanzamiento de la campaña, “Llena de Vida tus Pulmones, Elige No Fumar”. La campaña se enmarca en el Sistema Elige Vivir Sano, y es una forma de prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo de enfermedades no trasmisibles, como es el consumo de tabaco, al cual se le atribuyen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cánceres, entre muchas más.



“En los últimos diez años ha disminuido en un 10% el consumo de tabaco, sobre todo en los mayores de 15 años, nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto con educación, mayoritariamente con los niños más pequeños, quienes son los más vulnerables para comenzar a fumar, la idea es que nuestros niños no fumen, es por eso esta campaña preventiva”, mencionó la Seremi Durán.



La “Campaña 2018” de prevención del consumo de tabaco, está enfocada en los más jóvenes, puesto que Chile ocupa el 1° lugar en prevalencia del consumo en personas de 15 años y más, y el 6° lugar en consumo en jóvenes entre 13 y 17 años, es por esto, que el trabajo en conjunto con los jóvenes es esencial, y el concurso de afiches y videos en Colegio Integrado alcanzó una alta convocatoria de los estudiantes.



Esta campaña “Llena de vida tus pulmones, elige no fumar”, está diseñada para su difusión a través de redes sociales y medios digitales, un encuentro con los jóvenes en decidir no fumar desde temprana edad.