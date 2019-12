Crónica 29-12-2019

Seremi de Salud llama a tomar precauciones ante ola de calor de próximos días

- El llamado es a no exponerse por períodos prolongados al sol y tomar las medidas necesarias en caso de hacerlo.

La Seremi de Salud del Maule entregó recomendaciones, líquidos y bloqueador solar a la ciudadanía de cara a la ola de calor que se espera durante estos días..

En la oportunidad, la seremi de Salud Marlenne Durán explicó que “estamos preparando a la población porque sabemos que este fin de semana tendremos altas temperaturas en las principales ciudades de la región. Es importante no exponerse innecesariamente al sol durante períodos prolongados y cuidar especialmente a los menores de edad y los adultos mayores, ya que ellos pueden sufrir los mayores efectos negativos del calor. Además, es esencial hidratarse constantemente y utilizar bloqueador solar de al menos factor 30”.

Cabe señalar que para este domingo hay pronosticado máximas de 33 grados en las principales comunas del Maule.

Para enfrentar esta ola de calor, las recomendaciones principales son las siguientes:

• Manténgase hidratado bebiendo líquidos, especialmente agua.

• Procure utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la transpiración, optando por colores claros o neutros.

• Manténgase, en la medida de lo posible, en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol.

• Controle la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas.

• Asegúrese que bebés, niños, niñas, personas de edad avanzada o animales no queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.

• Aunque no tengan sed, beber líquidos, especialmente agua frecuentemente cada 20 a 30 minutos, evitar hacer ejercicio o actividades extenuantes en las horas centrales del día – es decir desde las 12.00 hasta las 17.00 horas -, no exponerse directamente a los rayos solares, y aplicar crema con FPS mayor a 30, las veces que sea necesario con la medida de una cuchara sopera.

• Cuidar a las mascotas, no sacarlas al sol, evitar que ellas se agoten, hidratarlos constantemente y mantenerlos en lugares protegidos.