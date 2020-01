Crónica 02-01-2020

Seremi de Salud reitera prevenir el hanta esta temporada

Actividades informativas y de educación se han realizado en comunas de la Región del Maule para generar conciencia sobre la prevención de este virus mortal.

El virus hanta surgió en Chile a mediados de la década del 90 y desde entonces ha evolucionado como un problema importante de salud pública dada su alta letalidad.

Para el caso del Maule el problema no es menor, ya que el 2019 fue una de las regiones que más incidencia presentó, teniendo 15 casos con 5 personas fallecidas.

Motivo de lo anterior, la seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, reiteró el llamado a la prevención y señaló que “debemos tener especial cuidado en esta época del año, sobre todo quienes frecuenten o vayan a sectores precordilleranos o rurales de la región. Además, es necesario limpiar con cloro si se va a lugares que hayan estado cerrados por mucho tiempo, y en los camping siempre es preferible elegir los establecidos y no acampar o abrir senderos donde antes no había”.

También se refirió a los indicios del virus “los síntomas del hanta son parecidos a los de un resfrío común, por lo que siempre es importante estar atento a que si se estuvo en sectores rurales y en los días siguientes se presentan síntomas como fiebre, escalofríos, dolor muscular y nauseas, entre otros; se debe acudir al centro de salud más cercano e indicar que se estuvo en los sectores mencionados”.

En específico, las medidas para evitar el contagio de hantavirus zonas rurales son:

• Ventilar por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo tiempo.

• Después de ventilar, rociar el suelo y superficies con agua y cloro. Luego limpiar y barrer.

• Mantener el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basura.

• Mantener las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de desechos.

• Sellar y desratizar galpones y bodegas.

• Mantener los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, almacenándolos siempre en envases herméticos.

• Evitar el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios y cavidades por donde puedan entrar.

• No matar zorros, culebras y lechuzas: ya que protegen de los roedores.