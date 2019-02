Social 23-02-2019

Seremi de Salud retuvo útiles escolares hasta que acrediten seguridad para estudiantes

Temperas deberán garantizar que están libres de plomo, además de presentar documentación y rotulación de advertencia clara en español.

Comenzaron las inspecciones en la región por parte de la de la Autoridad Sanitaria y su equipo de fiscalizadores, con el objetivo de asegurar útiles escolares cumplan las normativas, y sean realmente seguros para los estudiantes, en esta ocasión se inspeccionó a las principales librerías del casco histórico de Talca.

La Seremi de Salud, Marlenne Durán verificó que los productos estén libres de sustancias tóxicas para los niños y niñas. “Estamos cumpliendo con lo que nos indica el Presidente Sebastián Piñera, que es cuidar la salud de las personas, sobre todo, la de los más pequeñitos que están próximos a iniciar el año escolar, nos encontramos fiscalizando las librerías que tenemos en la región, para ver que los productos no tengan componentes tóxicos, cumplan con la normativa de etiquetado, y que los encargados de las librerías tengan los certificados que nos puedan acreditar que son productos inocuos y seguros para los estudiantes”.

El llamado de la autoridad sanitaria es a los padres y apoderados de los niños, a que compren en lugares autorizados, no lo hagan en el comercio informal, ya que ellos son los principales fiscalizadores, si bien la Seremi realiza la revisión de librerías de forma periódica y con mayor fuerza por estos días, los inspectores no dan abasto para todos los locales comerciales de la región, aclaró.

“En este caso, hemos dejado retenidos alrededor de 20 temperas, ya que para darles un color flúor al producto se ocupa plomo, hasta el momento el encargado de local no ha entregado los certificados que acrediten que cumplen con los límites permitidos, por lo tanto, no pueden vender hasta que nos presenten los análisis químicos de los productos retenidos y nos indiquen que son seguros”, sostuvo Durán.

Las fiscalizaciones continuarán los próximos días desde todas la oficinas provinciales de la región, la Seremi recalcó que todos los envases debe enseñar el uso del producto e indicaciones de seguridad, como medidas de primero auxilios en caso de inhalación, el contacto con la piel, ojos e ingesta, además, de la información toxicológica y las precauciones para su manipulación, reforzando que ante cualquier duda se puede recibir ayuda e información profesional llamando a Salud Responde al 600 360 77 77.