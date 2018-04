Nacional 15-04-2018

Seremi de Salud RM realiza fiscalización de popular juguete tras intoxicación de 14 niños

La Seremi de Salud metropolitana, Rosa Oyarce, realizó una fiscalización al popular juguete “Slime” en el Barrio Meiggs de Santiago debido a 14 casos de niños con síntomas de intoxicación a nivel nacional. Durante su visita, la autoridad explicó que se tomaron muestras que serán analizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y que los “productos no serán vendidos ni distribuidos hasta corroborar que no son un riesgo para la salud” de los menores. En la instancia, también se decomisaron “crecencios”, bolas de gel que se sumergen en el agua y pueden expandir su tamaño en hasta ocho veces. El famoso “Slime” se puede hacer de manera casera, pero distintas organizaciones han alertado que también puede ser tóxico ya que dentro de sus ingredientes se encuentra ácido bórico, una sustancia presente en productos de limpieza con características oxidantes y blanqueantes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España señaló a “El País”, que “al parecer los niños rellenan una botella de agua con las soluciones de ácido bórico que al ser transparentes las confunden con el agua y se la beben erróneamente”. Cuando se ingiere el ácido bórico, las afecciones más leves son los síntomas gastrointestinales. No obstante, “también son frecuentes las lesiones cutáneas y quemaduras químicas en las manos de los niños por manipular los slimes”, añadió.