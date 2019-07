Policial 07-07-2019

Seremi de Transportes realiza llamado a la prevención de accidentes de tránsito en vacaciones

La autoridad regional del Transporte, Carlos Palacios, hizo el llamado a respetar las normas del tránsito, planificar el viaje, jamás combinar alcohol con la conducción, trasladar a los niños con el correcto sistema de retención infantil para el resguardo de su seguridad y usar el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo.

“Me gustaría invitar a todos quienes tienen planificado viajar a que, independiente del trayecto y del vehículo, hagan uso siempre del cinturón de seguridad, no usarlo puede ser fatal, incluso si vas a baja velocidad, más aún si el pavimento está resbaladizo por las condiciones del tiempo, la idea es que disfrutemos estas vacaciones de invierno sin lamentar accidentes” sostuvo el secretario regional ministerial de Trasportes y Telecomunicaciones del Maule.

Palacios además recalcó la importancia del correcto uso de los sistemas de retención infantil “es necesario recordar que los niños hasta los 9 años deben ir siempre en sillas apropiadas a su estatura, talla y peso; no hacerlo corresponde a una falta gravísima con una multa de 1,5 hasta 3 UTM, sin embargo el punto importante no es la multa sino la seguridad de los menores, lo mismo ocurre con los niños de hasta 12 años que por ningún motivo pueden ir sentados en el asiento delantero del vehículo” enfatizó el personero de Gobierno.

En términos de fiscalizaciones, el seremi informó que se ha dispuesto de un plan especial para este período de vacaciones invernal, reforzando en carreteras y terminales el control de buses interurbanos y rurales, siendo una de las causas de infracción más comunes las faltas técnicas, como parabrisas y neumáticos en mal estado; además de cinturones de seguridad no habilitados para su uso, que además de ser obligatorio debe ser exigido por los pasajeros del bus a la hora de abordar las máquinas.