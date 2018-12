Deporte 20-12-2018

Seremi del Deporte distinguió a atleta parralina Valentina Rebolledo

Es considerada una de las grandes proyecciones del deporte maulino en las pruebas cortas de pista.





Un reconocimiento especial hizo entrega la Seremi del Deporte Alejandra Ramos a la destacada atleta Valentina Rebolledo Yáñez, en el marco del Aniversario de la Provincia de Linares.

La alumna del Colegio Municipal Pablo Neruda de Parral, es especialista en las pruebas de los 80m y 150m planos.

Integró el equipo chileno que participó en los Juegos Sudamericanos Escolares de Arequipa, Perú, donde no alcanzó a competir por una lesión de isquiotibiales “sufría una contractura. Pensé que iba a llegar bien. No tenía dolor. Calenté bien, pero en la salida tan explosiva que realicé, me volví a resentir”.

Aquello le ocurrió en la etapa de las series de los 80m planos.

El MINDEP-IND quiso reconocer todos sus méritos que la llevaron a brillar en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2017 y en el Campeonato Nacional de Santiago 2018.

Valentina Rebolledo dijo estar feliz por la distinción que le fue conferida: “muy emocionada. Este reconocimiento me da más ánimo para seguir luchando por mi ciudad, la provincia y mi región. La lesión fue un tropiezo… Hay que levantarse. Sé que me queda mucho en mi carrera deportiva, así que a seguir luchando”.

La Seremi del DEPORTE Alejandra Ramos expresó que “en cuatro años más, Valentina tendrá 18 años y habrá acumulado mucha experiencia en las pruebas que realiza. Tenemos esperanza en que le irá muy bien. Como Seremi he querido reconocer en ella su gran esfuerzo por mejorar, salir adelante y lograr éxitos deportivos”.