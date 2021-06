Crónica 02-06-2021

Seremi del Medio Ambiente celebra nueva regulación que prohibirá la entrega plásticos de un solo uso y desechables

Según informó el representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región del Maule, utensilios como las bombillas, mezcladores, cubiertos plásticos y envases de plumavit no podrán ser entregados por parte de restaurantes y locales de comida preparada-delivery.



Recientemente el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que prohíbe la entrega de plásticos de un solo uso y otros desechables desde los locales de venta de comida, bares cafeterías y servicios de delivery, con el fin de reducir las 23.400 toneladas de plástico al año que se generan por esta actividad productiva.



La iniciativa fue impulsada transversalmente por el Ministerio del Medio Ambiente, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil tales como Oceana, organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos y Plastic Oceans Chile, Fundación que busca cambiar la relación que tiene el mundo con respecto al plástico dentro de una generación.



Para ser oficialmente Ley de la República de Chile, debe ser promulgada en el Diario Oficial, luego los comerciantes contarán con un plazo de seis meses para adoptar la medida de prohibición de entrega de cubiertos, bombillas, mezcladores, artículos de plumavit, envases y sachets no reciclables.



Según señaló, el Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda, “la ley regula la entrega de envases plásticos de un solo uso desde restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salones de té, panaderías, bares, u otros locales similares que comercializan comida preparada, esto significa que vasos, cubiertos, palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, envases de comida preparada, bandejas entre otros que no sean reutilizables no podrán ser entregados al público, ni ser utilizados al interior de los recintos. Los productos que se entreguen deberán ser materiales reutilizables y/o compostables certificados”, sentenció la autoridad medioambiental regional.