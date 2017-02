Crónica 24-02-2017

Seremi del Medio Ambiente: Evalúan degradación al patrimonio natural en Cerro Name

Una comitiva encabezada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, María Eliana Vega, junto a profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), académicos de la Universidad de Talca y voluntarios del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) filial Maule, efectuaron una visita al sector del humedal “Ciénaga del Name”, ubicada en la provincia de Cauquenes, para evaluar la afectación a la diversidad biológica producto del incendio forestal.



Durante el recorrido por el Cerro Name -monte más alto de la Cordillera de la Costa en la Región del Maule-, con un poco más de 800 metros de altura y colindante al humedal, se constató que los últimos remanentes de bosque maulino del secano interior, fueron completamente calcinados.



Paralelamente, tres grupos de voluntarios de CODEFF realizaron un rastreo por este sitio, hallando animales carbonizados y restos de carnívoros menores, aves y conejos; evidencia de que algunos animales silvestres no lograron escapar de las llamas y que ésta área era un refugio de especies.



Según señaló la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, María Eliana Vega, “durante el recorrido por el Cerro Name y el humedal la Ciénaga del Name, se constató la pérdida del bosque nativo. Sin duda, esta es una catástrofe para la conservación de la biodiversidad, pero es absolutamente necesario el compromiso permanente de todos y todas para trabajar en las estrategias para la restauración ecológica que es hacer que un ecosistema degrado vuelva a su estado original y así recuperar el patrimonio natural afectado por los incendios forestales”.



Añadiendo que “cabe recordar que el Ministerio del Medio Ambiente en ésta zona desarrolló diversos proyectos del Fondo de Protección Ambiental (FPA). El año 2016 se ejecutó una iniciativa de reforestación con especies nativas en tres hectáreas del Cerro Name y con mucha tristeza verificamos que también fueron arrasadas por el fuego”.



Por su parte, el representante de CODEFF filial Maule, Mauricio Valiente, indicó que “frente a esta catástrofe ambiental, hemos preparado un grupo de voluntarios con un perfil técnico, casi todos estudian medicina veterinaria, biología, o son profesionales del área medioambiental, quienes recibieron una capacitación para el rescate de fauna silvestre. La visita al sector del Name, tenía como objetivo dimensionar el daño a los ecosistemas. En este caso el Cerro Name, tiene un daño total en cuanto a la vegetación nativa y para recuperar este patrimonio natural es necesario establecer alianzas”.



Bosque nativo: rol ecológico y social



Antes de que se produjera la catástrofe, el Cerro Name destacaba por su importante rol ecológico y social, en su parte baja y media estaba cubierto de matorrales y bosque esclerófilo, compuesto por especies nativas de hoja dura y adaptada a condiciones de sequía, tales como: boldo, litre, peumo, quillay, maitén, mardón y bollén, era el hábitat de innumerables especies de fauna nativa, varias de ellas con problemas de conservación, entre las que destacan mamíferos como la güiña, el quique, el chingue e incluso el puma.



En las quebradas del monte se ubicaba un bosque higrófilo con especies “siempreverdes”, tales como arrayán, pitras, pataguas e incluso canelo, especies asociadas a cursos de agua y que contribuían a conservar el recurso hídrico, ya que retienen por mucho más tiempo el agua (las precipitaciones) en su entorno, proporcionando así el vital elemento a familias que residen en el sector. Asimismo, estas aguas aportaban al cauce del humedal, favoreciendo la recarga acuífera de Cauquenes. También en la ladera alta del Cerro Name, sobre los 380 metros de altura, persistía un remanente de bosque caducifolio sobresaliendo ejemplares de hualo y roble. Todas estas especies fueron devastadas por el siniestro.



Para el académico de la Universidad de Talca, Pedro Garrido, es fundamental aportar con en la recuperación del patrimonio natural porque “los servicios ecosistémicos que prestaba eran de gran importancia en la comunidad local y se vinculaban con las quebradas que tenían cobertura de vegetación nativa. El Cerro Name, abastecía de agua para bebida a muchas familias, durante todo el año, es decir, un suministro permanente de agua limpia. Hoy parte de ello, se perdió producto del incendio y la disponibilidad futura del agua, se verá influenciada por la capacidad de la flora y la vegetación de regenerarse y recuperarse del devastador efecto del fuego, especialmente en las quebradas que mantenían especies siempreverdes”.



En cuanto, al humedal “Ciénaga del Name”, se apreció que el cuerpo de agua se encuentra disminuido, producto de los últimos años de sequía por la que atraviesa la zona central de Chile. En la oportunidad, además se realizó un censo de aves, encabezado por el SAG, logrando identificar más de 30 especies de aves.