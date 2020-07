Crónica 03-07-2020

Seremi del Medio Ambiente insta a municipios a adoptar “Manual de Buenas Prácticas Ambientales de Limpieza y Desinfección”



Un fuerte llamado realizó el Seremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, para que los 30 municipios de la región del Maule, eviten utilizar productos químicos que no necesariamente contribuyen a la eliminación del virus del Covid-19, y que dañan el medio ambiente.

Según explicó la autoridad medioambiental regional, el “Manual Buenas Prácticas Ambientales de Limpieza y Desinfección” para lugares con alto tráfico de personas, es un instructivo elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en conjunto al Ministerio de Ciencias y de Salud, que busca orientar y colaborar con los municipios para evitar la utilización de productos que no necesariamente contribuyen a la eliminación del virus del Covid-19, como son los productos de fumigación o incluso combustibles.



El objetivo del manual es promover que las municipalidades aseguren la utilización de productos adecuados para la desinfección y que se apliquen de forma correcta y así generar un menor impacto ambiental.



Debido a que las sustancias químicas que se aplican alteran nuestro entorno; pueden contaminar el suelo, las napas subterráneas, canales de regadíos, ríos, lagos, humedales y alterar la calidad de las aguas. También, pueden producir intoxicaciones de fauna y afectar la producción de alimentos, ya que eventualmente, podrían producir la muerte de polinizadores como abejas y pérdida de individuos o ejemplares de poblaciones de aves u otras especies.



En este sentido, el representante del Ministerio del Medio Ambiente en la Región sostuvo que “la prioridad ante la pandemia es la protección de la salud de las personas, sin embargo las acciones que se emprenda para sanitizar el espacio público deben evitar la generación de impactos asociados sobre al medio ambiente. Por lo que el llamado a los 30 municipios de la región del Maule, a las empresas, organizaciones y a los particulares es a no utilizar sustancias que podrían generar gases peligrosos o producir quemaduras a los trabajadores que manipulan estos elementos, además de focalizar esta sanitización exclusivamente en lugares o recintos de alto tráfico”.



Añadiendo que “es importante señalar que el cloro y el amonio cuaternario, principales desinfectantes que han sido utilizados en nuestro país, al ser usados en superficies al aire libre se unen a la materia orgánica, quedando inactivados en sedimentos y material particulado disuelto en agua, distribuyéndose y acumulándose en el medio ambiente, y reduciendo el alcance de su efecto de desinfección, por lo que la recomendación a los municipios es que adopten este instructivo, porque no es recomendable ni eficiente aplicar desinfectantes directamente o pulverizados el aire libre, en el suelo, árboles, plantas, caminos de tierra, cuerpos de agua ya que generan un daño evidente a la flora urbana, insectos polinizadores y a animales silvestres como también a los domésticos” aseguró el Seremi Pablo Sepúlveda.



El instructivo que fue distribuido a los 30 municipios de la región, además indica que no es recomendable el uso de túneles u otras estructuras físicas (cabinas, gabinetes, puertas) que rocíen productos para la desinfección -tipo fumigación-. La recomendación es que la desinfección se focalice en lugares con alto tráfico de personas y en superficie tales como: paraderos, cajeros automáticos, asientos en terminales de locomoción colectiva y buses, mobiliario urbano que usan las personas y juegos infantiles.