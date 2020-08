Crónica 15-08-2020

Seremi del Medio Ambiente realizó conversatorio “Menos Plástico: Hacia una Región más Sustentable”

• La actividad virtual fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule, con el objetivo de capacitar sobre la gestión de los residuos y la implementación y fiscalización de la Ley Chao Bolsas Plásticas por parte de los municipios maulinos.

A través de la plataforma Microsoft Teams, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule, llevó a cabo el primer conversatorio “Menos Plástico: Hacia una Región más Sustentable”, actividad enfocada para difundir las estrategias que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se encuentra desarrollando para eliminar y disminuir el plástico de un solo uso y cuyos residuos generan diversos impacto en el medioambiente

En la cita se unieron más de sesenta personas para escuchar la charla virtual, donde se abordó los alcances de la Ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio y que establece que las municipalidades serán las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente, y también, se conversó sobre la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) o más conocida como Ley de Reciclaje, la que próximamente determinará los decretos de metas de recolección de envases y embalajes.

El evento contó la presencia de la Seremi (S) del Medio Ambiente de la Región del Maule, Ana María Morales, y entre los expositores estuvo Guillermo González, jefe de la oficina de Economía Circular del MMA, Iván Franchi, académico de la Escuela de Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello y Claudio Tapia, representante del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Providencia, quienes compartieron sus presentaciones y experiencias, además dieron respuesta a las consultas de los espectadores.

En la ocasión la Seremi (S) del Medio Ambiente, Ana María Morales sostuvo que “es nuestro interés continuar capacitando a los funcionarios municipales, principalmente a quienes están participando del Sistema de Certificación Ambiental Municipal y este primer conversatorio “Menos Plástico: Hacia una Región más Sustentable” es un desafío para las treinta comunas de la región del Maule, pero esto se debe realizar en conjunto con los distintos actores de la sociedad, como es la academia, desde la experiencia de los municipios y la mirada gubernamental”, afirmó Morales.

Fiscalización y multas

Por su parte, el jefe de la oficina de Economía Circular del MMA, Guillermo González, se refirió a la Ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas “ya está vigente en todo el comercio, no solamente en el gran comercio, sino también en el pequeño y mediano comercio, donde en ninguno de estos lugares se puede entregar bolsas plásticas para el transporte de mercadería, no se puede entregar gratuitamente ni tampoco vender. Se excluye de la prohibición las bolsas que constituyen envase primario de alimentos, el que está en contacto directo y que sean necesario por razones higiénicas y desperdicio de alimentos: aceitunas, pescado fresco, jamón, queso y ese tipo de cosas, pero cuando uno llega a la caja no se pueden volver a echar en otras bolsas”, explicó el profesional.

Añadiendo, “quienes están a cargo de la fiscalización y de las multas, son las municipalidades y es el Juzgado de Policía Local es el que impone la sanción que llega hasta 5 UTM, estamos hablando de hasta 250 mil pesos por cada bolsa”, indicó Guillermo González.

MUNICIPIOS DEL MAULE

Cabe resaltar que a la capacitación asistieron de manera virtual funcionarios municipales de las comunas de Cauquenes, Parral, Molina, Chanco, San Javier, Yerbas Buenas, Linares, Talca, Pencahue, San Clemente, Rauco, Sagrada Familia, Teno, Romeral, Empedrado, Curicó, Constitución, Río Claro, Hualañé y Curepto. También contó con la presencia de funcionarios de los Juzgados de Policía Local, representante de asociaciones y gremios del comercio regional (MIPYMES), entre otros participantes.