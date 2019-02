Crónica 07-02-2019

Seremi del Medio Ambiente y alcaldesa de Parral abordan contaminación atmosférica en la comuna

En la cita se analizó la posibilidad de desarrollar un proyecto para la adquisición de una estación de monitoreo de calidad del aire para constatar los altos niveles de concentraciones de material particulado, durante el invierno.

En un encuentro sostenido entre el Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda y la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, se abordó la problemática de la mala calidad del aire durante los periodos de invierno en la comuna de Parral, que se genera por la presencia de contaminantes en la atmósfera como el humo en cantidades producto del uso indiscriminado de estufas a leña en las viviendas.

En la cita, el representante del Ministerio del Medio Ambiente, sostuvo que la contaminación atmosférica es nociva para la salud y el entorno y es el principal problema ambiental que afecta a gran parte de las comunas de la región del Maule y del centro sur de Chile.

“La alcaldesa de Parral nos ha convocado a una reunión donde se nos ha manifestado las principales problemáticas de la comuna entorno a materia medioambiental y que tiene relación con la contaminación atmosférica y nos ha solicitado levantar un proyecto para instalar una estación de monitoreo de calidad del aire para la comuna, de manera tal de ir desarrollando una estrategia para combatir este problema”, indicó el Seremi Pablo Sepúlveda.

Por su parte, Paula Retamal, alcaldesa de Parral manifestó que “hemos estado insistiendo hace más de cuatro años por la instalación de una central de monitoreo de calidad del aire. Sabemos que no es la solución, pero si va a dar el sustento para poder presentar un proyecto de recambio de calefactores, o de nuevas tecnologías que nos van a facilitar lograr descontaminar esta zona céntrica de Parral, donde a las seis de la tarde durante el invierno no podemos salir, nos cuesta respirar y nuestros niños no pueden hacer deporte, y el seremi del Medio Ambiente ha acogido esta inquietud”, afirmo la edil.

Medición de contaminantes del aire

Es importante señalar que actualmente la Región del Maule, cuenta con cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire: tres en la comuna de Talca, una en la comuna de Curicó y otra en la comuna de Linares, estas son administradas por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y prontamente, se instalará una estación de monitoreo en la comuna de Cauquenes.

Estas estaciones de monitoreo son parte del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA), entregan información en línea y de forma automática. Esto permite dar cuenta de los niveles de concentraciones de material particulado, para posteriormente realizar una declaratoria de zona saturada, lo que conlleva elaborar e implementar a futuro un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para reducir la presencia de contaminantes.