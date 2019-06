Crónica 05-06-2019

Seremi del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental capacitan a funcionarios municipales

Durante el encuentro se reiteró el rol de las municipalidades en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que conlleva participar de los procesos de evaluación ambiental y entregar sus pronunciamientos.

En el salón del Gobierno Regional del Maule, la Secretaría Regional del Medio Ambiente, junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), realizaron una actividad en conjunto para capacitar a funcionarios municipales sobre “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una herramienta de apoyo para la gestión ambiental de los municipios de la Región del Maule".

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios municipales, -específicamente los encargados de gestión ambiental-, en el marco del Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), liderado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En la instancia, se explicó a los presentes sobre el contexto general y regional del SEIA y la importancia y rol de los municipios en la evaluación ambiental de los proyectos que ingresan al sistema, ya que tienen responsabilidad directa en el proceso.



APOYAR A LOS TREINTA MUNICIPIOS



En la oportunidad el representante del Ministerio del Medio Ambiente en la Región del Maule, Pablo Sepúlveda, sostuvo ante los presentes que “algunos alcaldes me han señalado que “por qué no nos toman en cuenta a nosotros respecto a los proyecto que se instalan en los territorios”, ante eso yo les he señalado que efectivamente los municipios sí se toman en cuenta, el problema es que muchas veces los municipios desconocen que son parte del proceso de evaluación ambiental que lidera el SEA, y en otros casos, los municipios tampoco tienen los profesionales capacitados para pronunciarse”, explicó la autoridad medioambiental.

Añadiendo el Seremi del Medio Ambiente que “todos los proyectos que se evalúan dentro del sistema deben contar con la participación de los municipios, por lo tanto, la invitación es capacitarse y asistir a estos talleres para que se conviertan en los evaluadores de sus municipios”, afirmó Sepúlveda.

En la capacitación participaron los funcionarios municipales de las comunas de Villa Alegre, Talca, Colbún, San Clemente, Rauco, Yerbas Buenas, San Javier, Cauquenes, Pelarco, Longaví,Curicó, Curepto, Teno, Constitución, Romeral, Licantén, Empedrado, Pelluhue, Vichuquén, Hualané y Chanco, los que cuentan con perfil para pronunciarse y participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).