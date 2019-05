Cultura 22-05-2019

Seremi del Trabajo invita a participar de concurso de dibujos y pintura con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Pilar Sazo, invitó a los establecimientos educacionales municipales de la región de nivel básico a participar del concurso de dibujo y pintura, actividad que se enmarca dentro de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

El objetivo de la actividad, explica la autoridad regional del Trabajo, es brindar a los niños, niñas y adolescentes de todo el país la posibilidad de expresar, a través de la pintura, su visión respecto de la infancia, el trabajo infantil y la educación de calidad.

Asimismo recalcó que es importante avanzar en un problema, que si bien en Chile no está tan extendido, el trabajo infantil alcanza a cerca de 220 mil niños y niñas. Por ello, es fundamental que los menores puedan disfrutar, jugar, estudiar y no saltarse etapas.

Los establecimientos interesados en concursar podrán presentar su postulación hasta el 3 de junio y pueden participar los ciclos de 1° a 8° básico. Para ello, podrán acercarse a los DAEM de cada comuna o en oficina de la seremi del Trabajo, ubicada en calle 4 oriente #973.

En cuanto a la temática el tema a plasmar es “No al trabajo infantil”. Las obras serán de carácter colectivo, es decir, se presentará a nombre de la escuela, no de un curso o estudiante en particular.

La Seremi, Pilar Sazo, informó que las obras ganadoras serán exhibidas el 13 de junio, fecha en que este año se conmemorará el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.