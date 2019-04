Crónica 21-04-2019

Seremi del trabajo llama a respetar jornada y descanso de los conductores de buses en regreso de fin de semana largo

La seremi del trabajo y previsión social, Pilar Sazo, hizo un llamado a respetar la legislación laboral a las empresas de buses interurbanos, puesto que el año pasado, durante el fin de semana largo de Semana Santa, se cursaron 186 infracciones, con multas que alcanzaron los $367.528.770.

"Este fin de semana largo, donde hay un masivo regreso de vehículos y miles de chilenos ocupan el transporte interurbano, es clave que se respete cabalmente la normativa laboral de jornada y descanso de los conductores, puesto que lo que está en juego es la vida de miles de compatriotas que salen de sus ciudades para pasar estas fiestas en familia, por lo que debemos hacer todos los esfuerzos para que ello acontezca con total normalidad. Quienes no cumplan con la ley, se exponen a multas que pueden llegar casi a los 3 millones de pesos”, señaló.

La autoridad explicó que entre las fiscalizaciones destacan que los buses tengan instalado y funcionando correctamente el registro automatizado de asistencia; que los choferes no conduzcan más de 5 horas continuas, que tengan un descanso mínimo de 2 horas al término de cada turno; que se cumpla con los ciclos especiales de trabajo autorizados por la DT con sus descansos compensatorios correspondientes (4 días continuos de trabajo x 2 días de descanso, 6x3, 8x4, 9x3, 10x4 y 10x5), entre otras medidas.

La vulneración de cualquiera de estas materias significa la aplicación de multas de 10, ($483.530) 40 ($1.934.120) y 60 ($2.901.180) UTM, dependiendo del tamaño de la empresa.

La autoridad informó que durante el mismo feriado del año pasado se detectaron 186 infracciones, con multas que alcanzaron las 7.770 UTM, es decir, $367.528.770.

Por su parte el Director Regional del Trabajo (s) , Manuel Guajardo, señaló que “junto con nuestra misión fiscalizadora, los funcionarios de nuestra institución también están enfocados en fomentar la difusión de la normativa laboral. Es por ello que nuestros equipos se desplegarán en los terminales de buses interurbanos con el objeto de revisar que los conductores no manejen más de cinco horas continuas, que cumplan con el descanso de dos horas al término de cada turno y que se mantenga el correcto registro automatizado de asistencia”.