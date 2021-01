Social 16-01-2021

Seremi del Trabajo y Junji premiaron a ganadora del concurso #ChileSinTrabajoInfantil de la provincia de Linares



La secretaría regional ministerial en Maule ha sido de los más activos en campañas de difusión sobre la erradicación del trabajo infantil. En diciembre pasado llamó a los niños de la región a participar en un concurso de dibujos, y cerca de 30 niños se expresaron a través de la pintura para decir fuerte y claro: No al trabajo infantil.



La seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Ana Paola Ponce, y el director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Adolfo Martínez, encabezaron ayer la premiación de Fabiola Faúndez, ganadora de la provincia de Linares del concurso de dibujos #ChileSinTrabajoInfantil, cuya obra fue replicada en un muro de la calle Benjamin Novoa, de Linares.

A la actividad asistió la gobernadora de la provincia, María Claudia Jorquera, y representantes patrocinadores del concurso.

El concurso tuvo la participación de 29 niños, que recibirán premios patrocinados por la Corporación Municipal de Linares, Constructora Independencia, Mall Plaza Maule, Ripley, Constructora Malpo, Mall Portal Centro, Multihogar, Mall de Curicó, Jumbo y Constructora Araucarias.

Fueron escogidos cuatro ganadores por provincia a través de votos en la página de Facebook de la seremía del Trabajo y Previsión Social del Maule.

“Como Seremía del Trabajo y Previsión Social, agradecemos también a los padres que incentivaron a sus hijos a participar en esta hermosa y didáctica campaña, y esperamos que, en las campañas siguientes, sigan colaborando y participando, porque sin la colaboración y compromiso de los padres, esta actividad no hubiese podido llegar a buen puerto”, expresó la seremi Ponce.

La máxima autoridad laboral en la región señaló que “la erradicación del trabajo infantil es una tarea de todos” por lo que, se debe -añadió- “realizar el mayor y mejor esfuerzo para combatir cualquier tipo de vulneración con los niños” de la región.

Por su parte, el director regional de Junji, agradeció la gran convocatoria que tuvo el concurso y agradeció a la seremía del Trabajo por el trabajo colaborativo para “llevar adelante este tipo de iniciativas”.

“Esta es una actividad que realizamos en conjunto con la seremi del Trabajo del Maule ya que ambas instituciones somos muy relevantes en la tarea de erradicar el trabajo infantil en Chile. El mural que presentamos hoy simboliza el deseo de los niños que participaron y en especial de Fabiola, quien a sus 7 años deseó una feliz Navidad y un Chile donde los niños y niñas no trabajen”, expresó Martínez.

La autoridad regional dijo que “ha sido un agrado trabajar con la seremi Ana Paola Ponce y las instituciones patrocinantes”, e insistió en que “esto es solo el inicio de las acciones” que seguirán realizando en la región del Maule.

Asimismo, la gobernadora Jorquera indicó que “este tipo de concurso tiene una intención muy relevante”

“Cuesta creer que esta problemática aún existe y nos convocan a trabajar más duro por apoyar a las familias de niños y niñas que por diversos motivos deben trabajar, aunque a su edad deberían estar enfocados en jugar y estudiar. También quiero expresar mi agradecimiento a las empresas patrocinadoras de esta iniciativa, lo que demuestra que la alianza público-privada es vital para sacar adelante este tipo de iniciativas”, señaló la gobernadora.

Las autoridades y empresas patrocinadoras presentes firmaron una carta de compromiso, para colaborar en la erradicación del trabajo infantil en la región